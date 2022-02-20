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Birinci cemre düştü mü? 20 Şubat cemre düştü mü, cemre düşmesi ne demek?

20.02.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birinci cemre düşmesi tabiriyle anlatılmak istenen şudur; kıştan yavaş yavaş çıkılması ve havaların biraz daha ısınması durumunda kullanılan bir tabirdir. Yağışların azalması ve havaların ısınmasıyla birlikte birinci cemrenin ne zaman düşeceği merak ediliyor. Vatandaşlar 20 Şubat cemre düştü mü şeklinde araştırmalara başladı. Kimileri ise cemre düşmesinin ne anlama geldiğini anlamaya çalışıyor. Merak edilen birinci cemre düşmesi ve cemre düşmesinin ne demek olduğuna dair detaylar haberimizde!

Birinci cemre düştü mü? 20 Şubat cemre düştü mü, cemre düşmesi ne demek?

Cemrenin düşmeye başlamasıyla soğuk hava yerini yavaş yavaş sıcak havaya almaya başlar. Ağaçlar, tohumcuklar vermeye, doğa yeniden kendine gelmeye başlar. Cemre 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa düşer. Böylelikle hava ısınmaya başlar. Karlı ve soğuk geçen havanın ardından birinci cemreninin düşüp düşmediği merak ediliyor. Soğuktan bıkanlar, 20 Şubat günü arama motorlarına birinci cemre düştü mü, 20 Şubat cemre düştü mü şeklinde aratmalara başladı. İşte birinci cemre düşmesi ve 20 Şubat cemre düştü mü sorularınızın yanıtı...

BİRİNCİ CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

Cemre, halk arasında baharın habercisi olarak adlandırılır. Cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşmektediri. Baharın gelişini simgelediğine inanılan cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecektir.

CEMRE DÜŞMESİ NE DEMEK?

Cemre kelime olarak şu anlama gelmektedir; Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin kelime anlamı kor yani ateş demektir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak anlamlandırılır. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılmaktadır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

20 ŞUBAT CEMRE DÜŞTÜ MÜ?

İşte merak edilen cemre düşme tarihleri. Cemre 19-20 Şubat’ta havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat’ta suya ve üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşer. Cemreler birer hafta arayla düşerek ilkbaharın gelmesine neden olur. 1. cemre havaya (19-20 Şubat), 2. cemre suya (26-27 Şubat), 3. cemre (5-6 Mart) toprağa düşmeye başlar.

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