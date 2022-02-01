Birinci cemre ne zaman düşecek? 2022 birinci cemre ne zaman ve nereye düşer? Ne zaman yaz gelecek?

'Zemheri' denilen çetin kış geçtiğimiz günlerde kendisini hissettirdi. Yoğun kar yağışı yolların kapanmasına, çalışma ve eğitim hayatının sekteye uğramasına ve ulaşımda türlü türlü zorluklara neden oldu. Ülkenin birçok yerinde görülen kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bununla birlikte birinci cemrenin ne zaman düşeceği araştırılıyor. Birinci cemre Arapça'da kor halindeki ateş anlamına geliyor. Peki birinci cemre ne zaman düşecek?

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Birinci cemre baharın gelişini müjdeler. Cemre havaya, suya ve toprağa düşer. Birinci cemrenin havaya düşmesi ile bütün kışın ve karın yere indiğine inanılır. Cemre suya düştüğünde ise buzların eridiğine inanılırken toprağa düştüğünde yerin ısındığına inanılır.

Cemre düşmesi üç aşamada oluşur. İlk cemre 19-20 Şubat tarihleri arasında havaya düşer. İkinci cemre 26-27 Şubat tarihleri arasında suya, Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşer.

Cemre düşmesi bahar bayramı nevruzun yaklaştığına yoruluyor. Ayrıca cemre düşmesi, hayvancılıkla uğraşanlar açısından toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

NE ZAMAN YAZ GELECEK?

Yaz mevsiminin ilk günü 1 Haziran olarak kabul ediliyor. Meteorolojik bilgilere göre yaz mevsiminin ilk günü 1 Haziran 2022 olacak.



