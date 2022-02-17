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Birinci değişmedi: İstanbul’un en kalabalık ilçesi belli oldu! İstanbul’un hangi yakasında daha çok insan yaşıyor? İşte İstanbul’un nüfusu

17.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Esenyurt, 977 bin 489 kişilik nüfusuyla İstanbul’un en kalabalık ilçesi olurken nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 kişilik nüfusu ile Adalar oldu.

Birinci değişmedi: İstanbul’un en kalabalık ilçesi belli oldu! İstanbul’un hangi yakasında daha çok insan yaşıyor? İşte İstanbul’un nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 4 Şubat 2022’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerini yayınladı. Yayınlanan bilgiye göre, İstanbul’un nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Avrupa Yakasında 10 milyon 224 bin 323 kişi yaşarken Anadolu Yakasında 5 milyon 616 bin 577 kişi yaşıyor. Geçtiğimiz yılda da Esenyurt en kalabalık ilçeydi.

2021 nüfus sayım verilerine göre, İstanbul’da en kalabalık ilçe 977 bin 489 nüfusuyla Esenyurt, nüfusu en az olan ilçe ise 16 bin 372 nüfusuyla Adalar oldu.

Avrupa Yakasında en kalabalık ilçe 977 bin 489 kişilik nüfusuyla Esenyurt olurken Anadolu Yakasının en kalabalık ilçesi 741 bin 895 nüfusu ile Pendik oldu.

İŞTE RAKAMLARLA İSTANBUL NÜFUSU

2021 nüfus sayım verilerine göre, Avrupa Yakası’nda nüfus verileri ilçelere göre şu şekilde:

  • Esenyurt: 977 bin 489
  • Küçükçekmece: 805 bin 930
  • Bağcılar :744 bin 351
  • Bahçelievler :605 bin 300
  • Sultangazi: 543 bin 380
  • Başakşehir: 503 bin 243
  • Gaziosmanpaşa: 493 bin 096
  • Avcılar: 457 bin 981
  • Kağıthane: 454 bin 550
  • Esenler: 447 bin 116
  • Eyüpsultan: 417 bin 360
  • Beylikdüzü: 398 bin 122
  • Fatih: 382 bin 990
  • Sarıyer: 349 bin 968
  • Arnavutköy: 312 bin 023
  • Zeytinburnu: 293 bin 839
  • Şişli: 284 bin 294
  • Güngören: 283 bin 083
  • Bayrampaşa: 274 bin 884
  • Büyükçekmece: 269 bin 160
  • Beyoğlu: 233 bin 322
  • Bakırköy: 228 bin 759
  • Silivri: 209 bin 014
  • Beşiktaş: 178 bin 938
  • Çatalca: 76 bin 131

2021 nüfus sayım verilerine göre, Anadolu Yakası’nın ilçelerindeki nüfus ise şu şekilde:

  • Pendik: 741 bin 895
  • Ümraniye.: 726 bin 758
  • Maltepe: 525 bin 566
  • Üsküdar: 525 bin 395
  • Kadıköy: 485 bin 233
  • Kartal: 480 bin 738
  • Sancaktepe: 474 bin 668
  • Ataşehir: 427 bin 217
  • Sultanbeyli: 349 bin 485
  • Çekmeköy: 288 bin 585
  • Tuzla:284 bin 443
  • Beykoz: 248 bin 595
  • Şile: 41 bin 627
  • Adalar: 16 bin 372

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İstanbul
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