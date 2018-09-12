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Birinci Dünya Savaşı'nın insanlığa etkileri sempozyumu düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

BİRİNCİ Dünya Savaşının 100’üncü yıldönümünde “Savaş ve Toplum - Eve Dönen Asker” konulu bir sempozyum düzenlendi.

İSTANBUL, (DHA) - BİRİNCİ Dünya Savaşının 100’üncü yıldönümünde “Savaş ve Toplum - Eve Dönen Asker” konulu bir sempozyum düzenlendi. İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda savaşın birey, toplum ve çevre üzerindeki etkileri konuşuldu. Bağcılar Belediyesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Dil Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu işbirliğiyle gerçekleştirilen “Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Savaş ve Toplum

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