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Birinci Dünya Savaşı'nın Müslüman ve Hristiyan Fransız askerleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 14:11 | Son Güncelleme

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren 1918 tarihli ateşkes antlaşmasının 101. yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda, yaşamını yitiren askerler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi - Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter: - "Mustafa Kemal Atatürk'ün yabancı annelere hitap ettiği bir sözü var, 'Siz çocuklarınızı yabancı ülkelere gönderdiniz. Bazen kaybettiniz, onlar vefat ettiler ama çocuklarınız bizim çocuklarımız oldu' Bu bence çok önemli bir barış ve diyalog simgesi"

İSTANBUL (AA) - Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Fransız Ordusu'nun Müslüman ve Hristiyan askerleri için anma töreni düzenlendi.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren 1918 tarihli ateşkes antlaşmasının 101. yıl dönümü kapsamında bir dizi anma töreni gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, savaşta hayatını kaybeden Fransız Müslüman ve Hristiyan askerler anısına dikilen anıtların bulunduğu Topkapı'daki Müslüman Fransız Mezarlığı ile Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı ziyaret edildi.

Müslüman Fransız Mezarlığındaki Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından Latin Katolik Mezarlığı'nda da dua edildi.

Türk ve Fransız askerlerinin de yer aldığı törende, hayatını kaybeden askerler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türk ve Fransa milli marşları okundu.

Daha sonra Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, İngiltere başkonsolosluğu yetkilileri ve diğer kurum ve yetkililer tarafından anıtlara çelenk sunuldu.

Anma törenlerinin ardından Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda, Pierre Loti Fransız İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencileri, Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin cephede kaleme aldıkları mektupları Fransızca, Türkçe, İngilizce ve Almanca okudu.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Birinci Dünya Savaşı ateşkesinin 101. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Sadece Fransa'da değil tüm dünyada bu kapsamda anma törenleri düzenlendiğine işaret eden Buchwalter, "İstanbul'da düzenlemek daha da anlamlı. Çünkü sonuçta bu topraklarda da savaş oldu ve şimdi beraberlik içindeyiz. Bu hep birlikte anmak için bir vesile. Beni her zaman çok duygulandıran, Mustafa Kemal Atatürk'ün yabancı annelere hitap ettiği bir sözü var, 'Siz çocuklarınızı yabancı ülkelere gönderdiniz. Bazen kaybettiniz, onlar vefat ettiler ama çocuklarınız bizim çocuklarımız oldu.' Bu bence çok önemli bir barış ve diyalog simgesi." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Fransa ve İngiltere'nin İstanbul başkonsolosluk yetkililerinin yanı sıra Saint Michel Fransız Lisesi öğrencileri de yer aldı.

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