Birinci Dünya Savaşı'nın Müslüman ve Hristiyan Fransız askerleri anıldı

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Birinci Dünya Savaşı ateşkesinin 101. yıl dönümü olduğunu söyledi.

Sadece Fransa'da değil tüm dünyada bu kapsamda anma törenleri düzenlendiğine işaret eden Buchwalter, "İstanbul'da düzenlemek daha da anlamlı. Çünkü sonuçta bu topraklarda da savaş oldu ve şimdi beraberlik içindeyiz. Bu hep birlikte anmak için bir vesile. Beni her zaman çok duygulandıran, Mustafa Kemal Atatürk'ün yabancı annelere hitap ettiği bir sözü var, 'Siz çocuklarınızı yabancı ülkelere gönderdiniz. Bazen kaybettiniz, onlar vefat ettiler ama çocuklarınız bizim çocuklarımız oldu.' Bu bence çok önemli bir barış ve diyalog simgesi." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, Fransa ve İngiltere'nin İstanbul başkonsolosluk yetkililerinin yanı sıra Saint Michel Fransız Lisesi öğrencileri de yer aldı.

