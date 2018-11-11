HABER

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştu

11.11.2018 12:39 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaşı tam 100 yıl önce bugün sona erdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünde liderler Paris'te buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un daveti üzerine bir araya gelen altmışı aşkın devlet ve hükümet başkanı bu vesilesiyle düzenlenen törenlere katılıyor.Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümünde altmıştan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanları Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'e gelenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

60'ı aşkın ülkenin devlet ve hükümet başkanları, Pazar günü savaşta yaşamını yitirenlerin anısına düzenlenecek anma törenine katılacak. Yaklaşık bir saat sürmesi beklenen tören Paris'in en ünlü yapılarından tarihi Arc de Triomphe de l'Étoile (Zafer Takı) anıtının çevresinde gerçekleştirilecek.

Öğleden önce Paris'te, öğleden sonra ise dünyanın çeşitli yerlerinde sembolik olarak çanlar çalınacak. 1914-1918 yılları arasında süren savaş, 11 Kasım 1918 tarihinde Fransa'da, ateşkes ilan edildiğini duyurmak amacıyla çanların çalınmasıyla sona ermişti. Savaşta yaklaşık dokuz milyon asker ve altı milyonu aşkın sivil yaşamını yitirmişti.

Liderler Pazar günü, barış mesajı vermek amacıyla, sembolik olarak omuz omuza fotoğraf çektirecek. Pazar öğleden sonra ise Başbakan Merkel ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris'te "barış forumu" etkinliğinin açılışını gerçekleştirecek. Macron'un da katılacağı ve üç gün sürecek tartışma etkinliğinde barış, çevreyi koruma ve kalkınma yardımları gibi konular masaya yatırılacak. Hafta sonunda kentteki güvenliği sağlamak amacıyla yaklaşık 10 bin kişi görev yapacak.

Tarihi ziyaret

Merkel ile Macron, Cumartesi günü Compiègne kentindeki ateşkes anıtını ziyaret etti. Böylece tarihte ilk kez bir Alman Başbakan ile Fransız Cumhurbaşkanı alanı birlikte ziyaret etmiş oldu. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Merkel, "Bugün yalnızca bir uyarı değil, aynı zamanda teşvik niteliği taşımaktadır" dedi.

Diğer yandan dünya liderleri Cumartesi günü Paris'teki Orsay Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Yemekte bir konuşma yapan Macron, "Bazılarımız o zamanki savaşta karşı taraflardaydık ancak bugün yeniden aynı taraftayız. Bu yapabileceğimiz en büyük saygı gösterisidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Trump görüşebilir

Cumartesi akşamki yemekte yan yana oturan Erdoğan ile Trump'ın, Paris'teki etkinlikler sırasında ikili bir görüşme yapabilecekleri de belirtiliyor. Gerçekleştiği takdirde görüşmede Cemal Kaşıkçı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan Cumartesi günü, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ellerinde bulunan ses kayıtlarını Suudiler ve Amerikalıların yanı sıra Alman, Fransız ve İngilizlere verdiklerini söylemişti.

Pazar günü Paris'te Trump karşıtı bir gösterinin düzenlenmesi bekleniyor.

AFP,dpa,AP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulunduAntik Mısır’ın "kutsal böceği"nin mumyası bulundu
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış neden sağlanamadı?Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış neden sağlanamadı?
Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

Şemdinli’deki mühimmat faciasında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi! Gözyaşları sel oldu...

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

Olay iddia: Bircan Bali Özkan Şen'i aldatmış

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

İşte Ahmet Kural ve Sıla’yı barıştıran şarkı: Boş Ev

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Yolcu annenin sütü bitti, uçaktaki bebeği hostes emzirdi

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Böylesi daha önce görülmedi! Bir ilk

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Almanya'yı ayağa kaldıran suikast iddiası! Alman ordusu içindeki bir grup...

Tecavüz sanıklarının yeni görüntüleri çıktı

Tecavüz sanıklarının yeni görüntüleri çıktı

300 bin kişiye tahliye emri verildi! Bilanço gittikçe artıyor

300 bin kişiye tahliye emri verildi! Bilanço gittikçe artıyor

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

Trump, ABD askerlerini anma törenine 'yağmur' sebebiyle katılmadı! Sosyal medyada tepki yağdı

Trump, ABD askerlerini anma törenine 'yağmur' sebebiyle katılmadı! Sosyal medyada tepki yağdı

ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

ABD Büyükelçili'nden Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Yanınızdayız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.