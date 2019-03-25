Birinci kat balkonundan düşen yaşlı kadın ağır yaralandı 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde hava almak için çıktığı 1'inci kattaki balkondan dengesini kaybederek düşen Fatma Deniz (74) ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katında oturan Fatma Deniz (74) hava almak için balkona çıktı. Balkonda dışarıyı seyrederken iddiaya göre bir anda fenalaşan Deniz, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden düştü. Fatma Deniz'in bağırışlarını duyan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Deniz, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatma Deniz'in hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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