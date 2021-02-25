HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Birinci kattaki evlerden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı

Birinci kattaki evlerden hırsızlık yapan kardeşler tutuklandı

25.02.2021 12:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da birinci katta bulunan evlerin balkon kapılarını tornavida yardımıyla açarak ziynet ve elektronik eşyaları çalan abi ve kardeş, yaklaşık 450 saat izlenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, son bir ayda meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi.

Van’da birinci katta bulunan evlerin balkon kapılarını tornavida yardımıyla açarak ziynet ve elektronik eşyaları çalan abi ve kardeş, yaklaşık 450 saat izlenen güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince, son bir ayda meydana gelen 9 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Birinci katta bulunan evlerin balkonlarına tırmanıp balkon kapılarını tornavida yardımıyla açarak ziynet ve elektronik eşyaları çalan abi ve kardeş olan M.O. ve O.O. isimli şahıslar, yaklaşık 450 saat izlenen güvenlik kamerası görüntüleri neticesinde Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştır. Şüphelilerin Van merkezde bulunan Hafiziye, Bahçıvan ve Vali Mithat Bey mahallelerindeki evlerin birinci katına tırmanarak çıkan ve evlerden çeşitli bilezik, altın kolye, diz üstü bilgisayarlar, televizyonlar ve telefonlar çalan şahıslar, yapılan operasyon neticesinde 24 Şubat 2021 günü yakalanmışlardır. M.O. ve O.O. isimli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüz Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiş ve 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorumHayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum
Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın intikamı sosyal medyayı salladı!

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

'Maske 2022'nin başına kadar hayatımızda olacak'

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

Karadeniz için 'Pandemi OHAL'i önerisi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri girdi

Son Dakika: Bingöl'de deprem

Bingöl'de deprem

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor

Bakan Selçuk'tan yüz yüz eğitim açıklaması

Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan kaç yaşında?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan kimdir?

Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum

Hayatını koronavirüse borçlu: Bir mucize yaşıyorum

Elektrik kesintisi listesi 25 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

25 Şubat elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.