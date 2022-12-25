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Birinci olana canlı hindi veriliyor! 45 yıldır süren gelenek herkesi şaşırtıyor

25.12.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, amatör ligde mücadele eden futbol takımına katkı amacıyla, 45 yıldır hindi ödüllü okey turnuvası düzenleniyor. Dikkat çeken hindi ödüllü okey turnuvası geleneği bu yıl da devam etti. 5 gün süren turnuvanın son gününde final oyunu büyük çekişmeye sahne oldu. Final oyunun sonunda turnuva birincisine ödül olarak canlı hindi, dereceye girenlere ise kesilmiş hindi verildi. Turnuva birincisinin canlı hindiyi beslemesi için bir arkadaşına bağışladığı ve kesilmeyeceği belirtildi.

Birinci olana canlı hindi veriliyor! 45 yıldır süren gelenek herkesi şaşırtıyor

Amatör takıma destek için hindi ödüllü okey turnuvası herkesi şaşırttı. Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden kulübe gelir sağlamak amacıyla düzenlenen okey turnuvası 45’inci kez organize edildi. 97 kişinin kulübe bağış yaparak katıldığı turnuva, 5 gün sürdü. Turnuvanın son gününde final oyunu, büyük çekişmeye sahne oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun sonunda Ender Yavuzdoğan birinci, Ali Ekşi ikinci, İsmail Karaoğlu üçüncü, Ramiz Kebap ise dördüncü oldu.

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BİRİNCİYE CANLI, DERECEYE GİRENLERE KESİLMİŞ HİNDİ

Turnuva birincisi Ender Yavuzdoğan’a ödül olarak canlı hindi, dereceye girenlere ise kesilmiş hindi verildi. Dördüncü kez şampiyon olan Ender Yavuzdoğan, geleneksel hale gelen turnuvanın amacının mahalle takımına destek olmak olduğunu belirterek, “Çok güzel bir turnuva oldu. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tersanespor adına çok güzel bir turnuva oldu. Final müsabakası çekişmeliydi” dedi.

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Yavuzdoğan'ın hindiyi beslemesi için bir arkadaşına bağışladığı ve kesilmeyeceği belirtildi. Bu yıl turnuvayı kulübün eski futbolcularından merhum Meftun Uzun adına düzenlediklerini belirten Kulüp Başkanı Serkan Göktaş, "Bu yıl turnuvamıza çok yoğun bir katılım oldu ve 5 gün sürdü. Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye de herkesin katılımını bekliyoruz. Şampiyon olan Enver Yavuzdoğan arkadaşımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Zonguldak hindi

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