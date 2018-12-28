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Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 07:24 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca 39 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığı kararı ile 39 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ile Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Atila Şahin, Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan, Taşköprü Kaymakamı Ercan Çiçek, Ankara Valiliği Hukuk Müşaviri Sibel Köse, Mülkiye Müfettişi Ozan Gazel, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Ahmet Karatepe, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Gerze Kaymakamı Murat Güven, Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal, Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Esen, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, Cihanbeyli Kaymakamı Mustafa Kutlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Terme Kaymakamı Mehmet Parlak, Vize Kaymakamı Soner Zeybek, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, Mülkiye Müfettişi Cengizhan Yılmaz, Niksar Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Mülkiye Müfettişi Murat Demirci, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Aslı Kuzulu, Mülkiye Müfettişi Özgür Aslan, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı 30 Kasım 2018 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Ayrıca Kilis Vali Yardımcısı Şükrü Özcan 30 Kasım 2016 tarihi itibarıyla, Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe ile Mülkiye Müfettişleri Serdar Köse, Mahmut Ağbal ve Veysel Çiftçi de 30 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler arasında yer aldı.

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İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri Resmi Gazete

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