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Birinci yargı paketi kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2019 01:53 | Son Güncelleme

Birinci Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi.

Birinci Yargı Paketi TBMM’de kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifinde, avukatlara yeşil pasaport imkanı getiriliyor.
Hukuk mesleğine girmek için sınav getiriliyor. Sınav yılda en az bir defa, İdari Yargı sınavı iki yılda bir yapılması öngörülüyor. Sınav test şeklinde yapılacak ve adaylara yüz soru sorulacak. Adayların yüz puan üzerinden yetmiş puan almaları şartı olacak.
Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmayacak.
Hukuk yargılamasında uygulanan ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrasına dair hükümler, idari yargıda da uygulanacak.
İdari yargı hakim adaylığına hukuk fakültesi mezunu olmayanlar arasından yapılacak atamalarda, alan ve sayı sınırlaması getiriliyor. Siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olanlar, hakim adaylığına atanabilecek.
Aile mahkemelerinde, Adalet Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan yararlanılacak.
Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, yalnız adli para cezasını gerektiren veya kanun maddesinde öngörülen hapis cezasının yukarı sınırı altı ayı aşmayan suçlarda, ön ödeme miktarı birer ay ara ile üç eşit taksitle ödenebilecek.
Cinsel saldırı ve cinsel istismar suçu mağdurlarının ifade ve beyanlarının hukuka aykırı olarak başkalarına verilmesi veya yayılması veyahut başkalarınca ele geçirilmesi fiilleri, söz konusu suçun nitelikli hali olarak kabul edilecek ve ceza bir kat artırılacak.

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