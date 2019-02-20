Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin evde ve gündüzlü bakım hizmetlerini desteklemek için 35 binden fazla kişiye ulaşan yaşlı destek programını başlattıklarını söyledi. Yaygınlaştırılan aktif yaşam merkezleriyle yaşlıların ve engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Emeklilerimize ödemeye başladığımız iki dini bayramda biner liralık bayram ikramiyelerimiz de yaşlılarımız için önemli bir destek olmuştur. Bunların yanında daha pek çok hizmetle yaşlılarımız için kimsesizlerin kimsesi olma sözümüzü yerine getiriyoruz." diye konuştu. Erdoğan, şöyle devam etti: "Antik Roma döneminin filozoflarından Çiçero, eski Atina'ya ilişkin yaşanan bir hadiseyi şöyle anlatır; 'Atina'da ihtiyar bir adam tiyatroya gider. Kendisine Atinalıların oturduğu bölümde kimse yer vermez. Bunun üzerine ihtiyar, Spartalıların oturduğu bölüme geçmek zorunda kalır. Orada hemen ihtiyara bir yer açılır. Atinalılar ise bu davranışı, alkışlarla karşılarlar çünkü Atinalılar iyilik nedir bilirler ama yapmak istemezler.' Dünyamızın hızla Atinalılaştığı bir dönemde, yaşlılarımıza sahip çıkmayı, onlara saygıda kusur etmemeyi, onları hep el üstünde tutmayı boynumuzun hep borcu olarak görüyoruz. Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir. Biz köklerimizle varız."

- "Kuşakların aynı çatı altında yaşadığı Türkiye istiyoruz" Köklerin en güçlü göstergesinin yaşlılarla, ak saçlılarla kurulan ilişki biçimi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Huzurevi tabelalarının arttığı değil, kuşakların aynı çatı altında yaşadığı veya ilişkilerin kesintisiz sürdüğü bir Türkiye istiyoruz." dedi. Erdoğan, annesini, babasını, huzurevine bırakan evlatlar değil, onlarla beraber yaşayan evlatlar istediklerini vurgulayarak, tarihte ve kültürde var olan toplumsal yapıyı korumak ve ihya etmek için çalışmayı sürdürüceklerini söyledi. Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözlerini anımsatan Erdoğan, "Yaşlılar Şurası'nın bu doğrultuda yapılacak çalışmaların daha derli toplu, daha bilinçli ve daha süratli yürütülmesine vesile olacak bir milat haline dönüşmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı. Erdoğan konuşmasını, Şair Ataol Behramoğlu'nun "Kırk Yaşın Eşiğinde Şiir" isimli eserinden "Bana artık dingin olmak, bana yalınlık yaraşır. İçimde şiirin güzelliği, yaşamak sevinciyle yaraşır. Güzeller güzeli ömrüm, sana git gide sevdalanıştayım. Nice emeklerle dokunmuş bir ince, bir nazlı nakıştayım." dizelerini okuyarak tamamladı.

- Notlar Yaşlılara ilişkin kısa bir filmle başlayan programda Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Köprü: Kuşaklar Arası Dayanışma Fotoğraf Yarışması"nı kazanan 5 isme ödüllerini takdim etti. Kadir Volkan Taşdemir "Tek Mercek Yansıtma" dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu. "Tek Mercek Yansıtma" dalında birinci olan Esengül Yavuz'un ödülünü eşi İsmail Yavuz aldı. Osman Berker Gümüş, ikincilik, Tekin Özcan üçüncülük ödülünü aldı. Kadir Volkan Taşdemir "Tek Mercek Yansıtma" dalında mansiyon ödülünün sahibi oldu. Abdurrahim Duran'a da "Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı" dalında ödül verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 yaşındaki Ayşe Güler, 105 yaşındaki Bektaş Ergül, 105 yaşındaki Hanife Pekdemir, 103 yaşındaki Kıymet Gazez, 102 yaşındaki Yaşar Baştürk, 104 yaşındaki İsmail Baran, 101 yaşındaki Hüseyin Akkanat, 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a "Asırlık Çınar Ödülü" de takdim etti. Erdoğan, 107 yaşındaki Şükriye Özbay'a memleketi Şanlıurfa'ya gideceği müjdesini verdi. Şükriye Özbay ise ona içli köfte ikram edeceğini söyledi.