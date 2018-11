Birinin psikopat olduğunu nasıl anlarsınız?

Öncelikle her katil psikopat olmadığı gibi her psikopat da katil değildir. Halk arasında “psikopat” olarak nitelendirilen ‘antisosyal kişilik bozukluğunu’ tanımlayalım. Bu insanlar başkalarının haklarını umursamama, sık sık yalan söyleme, başkalarını dolandırma, dürtüsellik, yasal yükümlülüklere uymama, sinirlilik ve saldırganlık, kendisinin ya da başkalarının güvenliğini umursamama, sürekli bir sorumsuzluk halinde olma yaptıklarına kendince bir kılıf uydurma vicdan azabı çekmeme özellikleri ile tanınırlar.

Giderek daha benmerkezci, sadece çıkarını düşünen, dürtüsel, isteklerine ulaşmak için her şeyi mubah gören, her şeye hakkı olduğuna inanan insanlar olmaya başladık. Bunun kaçınılmaz sonucu ise insanların gücünün yettiği yerde şiddet uygulaması olarak yansımaktadır. Çünkü haklıdır, kimse onun hakkını alamaz.

PSİKOPATLAR KENDİSİNİ USTACA GİZLER

Her psikopat aslında sinirlidir fakat çoğu kendisini saklamakta oldukça ustadır. Kendilerini hümanist, hayvansever, iyi bir arkadaş veya sevgili maskesiyle pazarlayabilirler. İnsanların dünya görüşlerinden bağımsız olarak her grupta görülebilirler. Başarılı iş adamları, sanatçı, sporcu, bürokrat vs.. olarak karşımıza çıkabilirler.