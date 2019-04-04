"Birisi evimizin önüne Yasin'i bırakır diye bekliyoruz"

Konya'nın Akören ilçesinde 4 Nisan 2016'da evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den o günden bu yana haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Belkuyu Mahallesi'nde kaybolan, o zaman 9 yaşındaki küçük Yasin'in en azından cenazesine ulaşmayı dileyen acılı aile, bir yandan da evlatlarının hiçbir şey olmamış gibi yeniden eve dönmesini ümit ediyor.

Oğullarının kaybolmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen umutlarını yitirmeyen 4 çocuk sahibi 29 yaşındaki Ümmü ve 39 yaşındaki Yavuz Şahin çiftiyle, babaanne 74 yaşındaki Akile Şahin, yetkililerin arama faaliyetlerine tekrar başlamasını istiyor.

Gözü yaşlı anne Ümmü Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasin'in kaybolmasının üzerinden üç yıl geçtiğini söyledi.

Evlatları kaybolduğundan beri günlerinin mutsuz geçtiğini ifade eden Şahin, "Ailecek çok üzgünüz. Ben oğlumun ölü ya da diri olarak bulunmasını istiyorum. Ona kucağımdaki kardeşi gibi sarılıp öpmek istiyorum." diye konuştu.

- "Yetkililer aramalara devam etsin"

Yetkililerden acılarına ortak olmasını isteyen Şahin, şunları kaydetti: