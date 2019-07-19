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Birkaç ay önce keşfettiler! Saklıkapı Kanyonu doğa tutkunlarını büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 07:54 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyünde bulunan ve Valilikçe 'Saklıkapı' adı verilen doğa harikası kanyon, doğa tutkunlarını bekliyor.

Karakaya Baraj Gölü yakınlarında mantar ararken bölgedeki kanyonu fark eden Fethi Ak (47), çektiği görüntüleri sosyal medyada ve Fırat Üniversitesinden (FÜ) öğretim üyeleriyle paylaştı.

Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karabey mezrası mevkisinde bulunan, Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayıp 2,5 kilometrelik hat boyunca uzanan kanyon, yer yer 20 ile 200 metre arasında değişen yüksekliği, yer yer yarım metreye kadar daralan, karstik oluşumları, flora ve faunasıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümünden Prof. Dr. Taner Şengün ve Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Siler tarafından inceleme yapılan ve Valilikçe 'Saklıkapı' adı verilen doğa harikası kanyonun turizme kazandırılması hedefleniyor.

'BUNA BENZER KANYONLARI BELGESELLERDE GÖRÜRDÜM'

'BUNA BENZER KANYONLARI BELGESELLERDE GÖRÜRDÜM'
Fethi Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinin yakınındaki kanyonun varlığından birkaç ay öncesine kadar habersiz olduklarını söyledi.
Karakaya Baraj Gölü yakınlarında mantar ararken tesadüfen gördüğü kanyonun görüntüsünü çekip, sosyal medyadan paylaştığını ifade eden Ak, kanyonun herkesin dikkatini çektiğini aktardı.
Fırat Üniversitesinden öğretim üyeleriyle irtibata geçtiğini anlatan Ak, "Buna benzer yerleri belgesellerde izlerdim, hayran kalırdım, meğer yanıbaşımızda da varmış. Bu yaşıma kadar bölgemizde böyle muazzam bir yerin olabileceğini hayal bile edemezdim, çok mutluyum. İnşallah en kısa zamanda turizme kazandırılır, herkes gelip görür." dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN İLGİ ÇEKİCİ KANYONLARINDAN'

'TÜRKİYE'NİN EN İLGİ ÇEKİCİ KANYONLARINDAN'
Prof. Dr. Şengün de yöre sakinlerinden Ak'ın mantar ararken bulduğu ve bilimsel anlamda yeni keşfedilen Saklıkapı kanyonunun harikulade doğal yapısıyla sadece Elazığ ve Türkiye için değil, dünya için de önemli bir kazanım olduğunu belirtti.
Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki kanyonun içinde ilerledikçe atılan her adımda karşılaştıkları karstik oluşumlar karşısında büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Şengün, şöyle konuştu:
"Dehşet güzellikte, doğa harikası bir kanyonla karşılaştık. Değerlendirildiğinde Elazığ ve Türkiye turizmi açısından çok büyük potansiyel olabilecek bir kanyon. Kanyon özellikleri açısından gerçekten Türkiye'deki hatta dünyadaki önemli kanyonlardan birini oluşturuyor. Oluşum süreci açısından oldukça genç bir kanyon. Nitekim kanyon içerisinde rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz. Yürüyüş yolları, parkurları oldukça uygun. Doğal güzelliği ve oluşum mekanizması açısından Türkiye'nin en ilgi çekici kanyonlarından biri artık Elazığ'da bulunuyor."

BÜYÜK BİR TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP

BÜYÜK BİR TURİZM POTANSİYELİNE SAHİP
Şengün, Baskil ilçesine 35-40 kilometre mesafedeki kanyona kara yolu ile ulaşılabildiği gibi Karakaya Baraj Gölü üzerinden teknelerle de çok rahat ulaşılabileceğini dile getirdi.
Yöre halkı tarafından pek bilinmeyen, bugüne kadar saklı kalmış kanyonun coğrafi anlamda yeni bir "keşif" olduğuna işaret eden Şengün, "Sadece bu kanyon değil, bölgedeki Karaleylek kanyonu, Fırat Vadisi boyunca çeşitli tarihi yerleşmeler, Akçatepe köyünde bulunan ve daha önce coğrafi keşfini yaptığımız Karanlık mağara ile Keban ilçesine doğru yeni güzergahlar oluşturularak ve yeni turizm planlamaları yapılarak bölge çok daha detaylı bir şekilde değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

'TAMAMINDA YÜRÜNEBİLİR BİR TABANI VAR'

'TAMAMINDA YÜRÜNEBİLİR BİR TABANI VAR'
Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Siler ise coğrafi anlamda "keşfi" yapılan kanyonunun karakteristik yapısı bakımından Türkiye'nin doğusunda bilinen tek kanyon olduğunu belirtti.
Kanyonun tabanında yüksek yamaçlardan düşen kaya bloklarına rastladıklarını aktaran Siler, bu kayaçların içerisinde milyonlarca yıl önce deniz altında yaşamış canlıların fosilleşmiş kalıntısının görüldüğünü kaydetti. Siler, şunları söyledi:
"Eriyebilen kayaçlar grubundaki bir kayaç formasyonu içerisinde açılmış kanyon vadi özelliğinde bir yer. Kanyonu baştan sona kadar gezme imkanı bulduk. Tamamında yürünebilir bir tabana sahip. İki bölümden oluşuyor. Birisi 600-700 metre, diğer kısmı ise yaklaşık 2 kilometre uzunluğa sahip. İlk başlarda geniş bir vadi tabanına sahip kanyon, daha sonra daralıyor ve dik duvarlarla yükseliyor." (AA)
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Saklıkapı kanyonu Karakaya Baraj Gölü Elazığ Kanyon

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