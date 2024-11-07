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'Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler' Yazlığına geldi, karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı! Hemen zabıtaya haber verdi

07.11.2024 15:51
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Antalya’nın Serik ilçesinde, yurt dışında yaşayan kadın, tatil için Boğazkent Mahallesi’nde bulunan yazlığına geldi. Bahçesindeki ağaçları sulamak için pompayı çalıştırmak isterken, yuva yapan arı kolonisiyle karşılaşan kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arıları kovanlara taşıyıp Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

'Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler' Yazlığına geldi, karşılaştığı manzarayla neye uğradığını şaşırdı! Hemen zabıtaya haber verdi

Yurt dışında yaşayan kadın, tatil için Antalya'daki yazlığına geldiğinde arı kolonisiyle karşılaştı, su pompasına yuvan yapan arıları uzaklaştıramayınca zabıtayı aradı. Belediye ekipleri arıları kovanlara alıp güvenli bir yere taşıdı. İşte detaylar...

"ARILARI ÖLDÜRMEK İSTEMEDİK"

İlk anda korktuğunu anlatan Hediye Acar Grothe, bahçesine yuva yapan arıların ölmemesi için birkaç gün ağaçlarını sulamadığını söyledi. Grothe, "Arıları öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye, gitmediler. Daha sonra zabıtadan yardım istedik" dedi.

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İhbarı değerlendiren gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, arı kolonisini kovanlara yerleştirip güvenilir alana sevk ederek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

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"ZABITAYI ARADIK VE YARDIM İSTEDİK"

Hediye Acar Grothe, “Yurt dışında yaşıyoruz. Tatil amaçlı geldik. Geldiğimizde bahçede bu arıları gördük. Öldürmek istemedik. Birkaç gün bekledik giderler mi diye gitmediler. Ağaçlarımızı sulayamadık. Zabıtayı aradık ve yardım istedik. Arı kolonisini kurtarmış olduk, öldürmeden çıkarıyoruz arıları” şeklinde konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya arı
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