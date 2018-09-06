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Birkaç gün önce baba olacağını öğrendi, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Ömer Dağ (28) öldü.

Birkaç gün önce baba olacağını öğrendi, kazada öldü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Ömer Dağ (28) öldü. Dağ'ın yaklaşık 2 ay önce Betül Dağ ile evlendiği, birkaç gün önce de eşinin hamile olduğunu öğrendiği belirtildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Palmiye Sokak'ta meydana geldi. Ömer Dağ yönetimindeki 48 GM 055 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı, savrulup bariyerleri aşarak Gavur Deresi'ne uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Ömer Dağ'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Aracın altından çıkarılan Ömer Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Dağ'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kondu.
Olay yerine gelen yakınları, Ömer Dağ'ın yaklaşık 2 ay önce Betül Dağ ile evlendiğini ve çiftin birkaç gün önce de çocuk sahibi olacaklarını öğrendiğini söyledi.

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