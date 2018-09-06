HABER

Birkaç gün önce baba olacağını öğrendi, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Ömer Dağ (28) öldü.

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde dereye uçan otomobilin sürücüsü Ömer Dağ (28) öldü. Dağ'ın yaklaşık 2 ay önce Betül Dağ ile evlendiği, birkaç gün önce de eşinin hamile olduğunu öğrendiği belirtildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Kumluca'ya bağlı Kum Mahallesi Palmiye Sokak'ta meydana geldi. Ömer Dağ yönetimindeki 48 GM 055 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki 07 ABY 754 plakalı otomobile çarptı, savrulup bariyerleri aşarak Gavur Deresi'ne uçtu. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin altında kalan Ömer Dağ'ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Aracın altından çıkarılan Ömer Dağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Dağ'ın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kondu.

Olay yerine gelen yakınları, Ömer Dağ'ın yaklaşık 2 ay önce Betül Dağ ile evlendiğini ve çiftin birkaç gün önce de çocuk sahibi olacaklarını öğrendiğini söyledi.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
Rus kadın, işlettiği kafede intihar ettiRus kadın, işlettiği kafede intihar etti
Karabük'te yıldırım düşen ev yandıKarabük'te yıldırım düşen ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.