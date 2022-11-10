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Birkaç gün sonra 'Büyük bir duyuru' yapacaktı! Erteleyecek mi? "Baskı var" iddiaları

10.11.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da yapacağını açıkladığı "büyük duyuru"yu ertelemeyi düşündüğü belirtildi.

Birkaç gün sonra 'Büyük bir duyuru' yapacaktı! Erteleyecek mi? "Baskı var" iddiaları

Ulusal basına yansıyan haberlere göre 8 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin umduğu dalgayı yakalayamaması üzerine partiden ve ekibinden Trump‘a “büyük duyuruyu” ertelemesi için baskı yapıldığı kaydedildi. The Washington Post’un haberinde, Trump’ın açıklamayı erteleme tavsiyesini dikkate aldığı ancak henüz kesin kararını vermediği ifade edildi.

DANIŞMANLARI BEKLEMESİNİ İSTEDİ

Danışmanların, özellikle Georgia’da adayların oy oranında yüzde 50’yi bulamadığı için 6 Aralık’ta yapılacak ikinci tura ertelenen senato seçimlerinin sonucunu beklemelerini istediği bilgisi paylaşıldı.

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15 KASIM'DA 'BÜYÜK BİR DUYURU' YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Trump, ara seçimlerden önce Ohio eyaletinde yaptığı son kampanya sırasında 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin 15 Kasım'da Florida'da "büyük bir duyuru" yapacağını açıklamıştı.

"15 Kasım'da Florida Palm Beach'de büyük bir duyuru yapacağım." diyen Trump'ın söz konusu açıklamasında 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etmesi bekleniyordu.

Amerikan basınında Trump'ın Ohio'daki mitingde 2024 başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmayı düşündüğü öne sürülmüştü. (AA)

Büyük bir duyuru yapacağım Büyük bir duyuru yapacağım

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