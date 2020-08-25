Birkaç haftalık albino kanguru ortadan kayboldu

Annesi Monja'nın yanından nadiren uzaklaşan bebek "Mila", Almanya'nın güney batısındaki Kaiserslautern Hayvanat Bahçesi'nde temmuzda doğdu ve oranın göz bebeği haline geldi.

Ancak Mila en son çarşamba sabahı kendi bölmesinde görülmesinden sonra kayıplara karıştı. Görevliler o gece hayvanat bahçesini kapatırken, Mila orada değildi.

Polis, "Konuyu her yönden araştırıyoruz" dedi.

Hayvanat bahçesi, Mila'yı aramak için köpeklerle birlikte iki arayıcıyı görevlendirdi fakat şimdiye kadar başarılı olamadılar.

Hayvanat bahçesinin yöneticisi Matthias Schmitt, vahşi bir tilkinin ya da başka bir avcının Mila'yı kaptığına dair hiç kanıt bulunmadığını söyledi.

Keseli yavrunun izini sürmek için halka çağrı yapan Schmitt şunları ekledi: "Hayvanat bahçesindeki tüm ekip Mila'nın tekrar bulunacağını ve sıhhatinin yerinde olduğunu umuyor."

Albinizm diğer türlerde olduğu gibi, kangurularda da nadir görülüyor. Her 50 bin ila 100 bin kangurudan yaklaşık biri, albinizmle doğuyor.

Göze çarpan kar beyazı kürkleri onları yırtıcılara karşı özellikle savunmasız kılıyor, bu da vahşi doğada çok azının büyüyebildiği anlamına geliyor.

