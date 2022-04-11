Birkaç küçük dokunuşla evinizde harikalar yaratabileceğiniz ürünler

Evinizde harikalar yaratmak istiyorsanız yüzey temizleyicilerden saklama kutularına kadar birçok ürünü tercih edebilirsiniz. Evinizdeki küçük dokunuşlarla yaşam alanınızı daha kaliteli hâle getirebilirsiniz. Evinizi baştan aşağı değiştirmek yerine sadece sepet, duvar kâğıdı ve ışık gibi ürünleri kullanarak değişiklikler yapabilirsiniz. Aynı zamanda banyo yüzeylerindeki inatçı lekeleri çıkararak yeni görünümlü banyoya sahip olabilirsiniz. Evinizi daha güzel hâle getirecek detaylar ekleyerek konforlu hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Yaşam alanınızı küçük dokunuşlarla değiştirmek için tercih edebileceğiniz ürünlere gelin, hep birlikte göz atalım!

1. Çekmece düzenleyici ile karışıklığa son verin

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Çekmecelerinizi düzenli kullanmakta zorluk çekiyorsanız düzenleyiciler tam size göre! DecoBella Çekmece Düzenleyici'nin tırnakları kesilerek istenen boyut ve bölüm ayarlanabilir. Çekmece düzenleyiciyle kemer, çorap, iç çamaşırı, kravat ve fular gibi küçük eşyalarınızı düzenli şekilde saklayabilirsiniz. Evinizin birçok alanında kullanarak kendi düzeninizi oluşturabilirsiniz. Çocuk odalarında oyuncaklar için ya da bebek bezlerini koymak için tercih edebilirsiniz. Hatta mutfakta çatal, bıçak gibi ürünlerin düzenlenmesinde de kullanabilirsiniz. Böylece evinizi daha düzenli hâle getirebilirsiniz. Evinizdeki karmaşıklığa son veren DecoBella Çekmece Düzenleyici ile rahatlığın tadını çıkarabilirsiniz.

2. Saatlerce temizlik yapmaya son veren ürün, Asperox Mavi Güç

Aperox Mavi Güç'ün kireç ve pas sökücü etkisine hayran kalacaksınız! Evinizdeki birçok alanı temizlerken kullanabilirsiniz. İnatçı kirleri çıkarmada en büyük yardımcınız olacak Asperox ile temiz ve ferah bir eve kavuşabilirsiniz. Solunumu rahatsız etmeyen formülü sayesinde temizlik yaparken zorlanmazsınız. Ürün, temizlik sonrası hoş bir koku bırakır. Muslukları, duş başlıklarını, tuvalet fayanslarını temizlerken Aperox'un gücünden yararlanabilirsiniz. Tek hamlede tertemiz yüzeyler elde edebilirsiniz. Temizliği kolay ve hızlıca bitirmenize yardım edecek Asperox ile evinizi daha temiz ve yeni gibi gösterebilirsiniz!

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3. LED ışık kullanarak evinizin havasını değiştirin

Ev dekorasyonunuzda ufak değişiklikler yapmak istiyorsanız Buffer Pilli Renkli Peri LED Işık'ı tercih edebilirsiniz. Yatak odanızda ya da salonunuzda tercih edebileceğiniz LED ışıklarla kendinize film ve dizi köşesi veya kitap okuma alanı yapabilirsiniz. Evinizde loş bir ortam elde ederek film ve dizinin keyfini iki katına çıkarabilirsiniz. Fotoğraflarınızın etrafına sararak kendinize özel anı duvarı oluşturabilirsiniz. Evinizde hoş bir değişiklik yaratacak LED ışıklarla romantik ortam hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda bahçe merdivenlerine ya da çardak kenarlarına asarak bahçe dekorasyonunda da tercih edebilirsiniz.

4. Küçük bir dokunuşla mutfağınızdaki karmaşanın önüne geçin

Fevito Sas Uzayabilen Çekmece Düzenleyici ile kaşık, çatal ve bıçaklarınızı düzenli hâle getirebilirsiniz. Uzayan tasarımı sayesinde geniş çekmecelerinizde kullanarak daha fazla kaşık ve çatal koyabilirsiniz. Böylece mutfağınızda ihtiyacınız olan düzeni kolayca oluşturabilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda üst üste yerleştirerek kolayca saklanabilir ve fazla yer kaplamaz. Kaliteli materyali sayesinde oldukça dayanıklı ürünü uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. İşlevsel tasarımı, mutfakta işinizi kolaylaştırır. Füme rengi ile mutfağınızda şıklığı yakalayabilirsiniz. Ufak dokunuşlarla evinizi daha güzel hâle getirerek kaliteli yaşamın tadını çıkarabilirsiniz.

5. Matkap fırça seti ile banyonuzda maksimum temizlik sağlayın

Lekeli musluklara sahipseniz ve ne yaparsanız yapın temiz görüntüye ulaşamıyorsanız Değerlistore 3'lü Matkap'ı tercih edebilirsiniz. 3'lü matkap ile küvet yüzeyinizi de pırıl pırıl yapabilirsiniz. Banyonuzun her alanını temizlemeyi kolay hâle getiren ürünle duş kabini, lavabo ve tuvalet temizliğini tek bir ürünle yapabilirsiniz. Uygun fırça başlığını tercih ederek kısa sürede banyonuzda canlı ve parlak yüzeyler elde edebilirsiniz. Temizliğe pratiklik getiren Değerlistore 3'lü Matkap ile kireçli banyonuzu yeni görüntüye kavuşturabilirsiniz. Ürünü banyo ve mutfak yüzeylerinin yanı sıra koltuk temizliği için de kullanabilirsiniz.

6. Merdiven sepeti ile evinizdeki karışıklığa son verin

L şeklindeki Ecoticfate Merdiven Sepeti ile kullanmadığınız eşyaları göz önünden kaldırabilirsiniz. Böylelikle evdeki dağınıklığın önüne geçebilir, şık görünüşüyle evinizin dekorasyonuna zarif bir dokunuş yapabilirsiniz. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun süre kullanabilirsiniz. Yıkanabilir, yumuşak, dayanıklı ve düz tasarımlı kumaşı sayesinde hemen her dekorasyona uyum sağlar. Kumaşı, ahşap zemin ya da halılara zarar vermez. Deri materyalle üretilen merdiven sepetinin sapı, rahat tutulur. Ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İçerisine kitap, dergi, oyuncak ve şarj aleti gibi ürünleri yerleştirebilirsiniz. Katlanılabilir tasarımı sayesinde dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

7. Tek dokunuşla çocuk odasının havasını değiştirin

Ufak dokunuşlarla çocuk odasını dikkat çekici hâle getirebilirsiniz! Farklı yıldız desenlerinin yer aldığı duvar çıkartmasını hem erkek hem kız çocuğunuz için tercih edebilirsiniz. Çocuk odalarını daha keyifli hâle getiren Hediyepostası Yıldız Yağmuru Duvar Çıkartması ile çocukların odasında daha fazla zaman geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Ürünü kolayca duvara yapıştırabilirsiniz. Kaliteli materyali sayesinde duvarda iz ya da leke yapmaz. Çocuğunuzla süslemeye başlayarak hem etkinlik yapabilir hem evinizin değişimine çocuk odasından başlayabilirsiniz. Çıkartmaları duvara yapıştırmadan önce duvarın temiz ve kuru olmasına dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

8. Sade tasarımlı bir ayakkabılıkla evinizde harikalar yaratın

Koridora koyabileceğiniz Daylight 3 Raflı Ayakkabılık ile evinizde düzeni yakalayabilirsiniz. Sade tasarımı sayesinde evinizin her alanına uyum sağlar. Ayakkabılık olarak evin girişinde tercih edebilir, günlük kullandığınız ayakkabıları koyabilir ve kapı girişindeki kalabalıktan kurtulabilirsiniz. Dilerseniz giyinme odanızda kullanarak çanta ve şemsiye gibi ürünlerinizi yerleştirebilirsiniz. Kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Daylight 3 Raflı Ayakkabılık ile evinizde modern tarzı kolayca yakalayabilirsiniz. Kullanışlı ve kompakt tasarımıyla ön plana çıkan ayakkabılık fazla yer kaplamadığı için küçük evinizde de rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

9. Duvar kâğıtlarıyla evinizi dekore edebilirsiniz

Duvar kâğıtlarıyla evinize küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Renkli Duvarlar Duvar Kağıdı, evinizi doğal ve modern tarza uygun hâle getirir. Yatak odanızda, koridorda, salonunuzda ya da mutfağınızda tercih edebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı olduğu için kolayca uygulayabilirsiniz. İnsan sağlığına uygun olarak tasarlanan ürün, kanserojen madde içermez. Evinizin havasını değiştirecek duvar kâğıdı ısı, ses ve nem yalıtımı sağlar. Yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutar. Kaliteli yapısı sayesinde uzun yıllar yapışkanlığını ve izolasyon özelliğini yitirmez. Evinizin her köşesinde tercih edebileceğiniz duvar kâğıdı ile yaşam alanınızın havasını değiştirmeye ne dersiniz?

10. Hayvan tüylerinden kurtularak evinizi konforlu hâle getirin

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Ev içerisinde kedi ya da köpek gibi evcil hayvan besliyorsanız tüy problemleriyle sık karşılaşırsınız. Tüylerin kıyafetlerinize ya da koltuklarınıza yapışması kirli görünmesine neden olabilir. BISSELL 1987N Pet Hait Eraser'ın motorlu turbo fırçası sayesinde evcil hayvanlarınızın kıyafet ve koltuklarınıza yerleşen tüylerinden kurtulabilirsiniz. Derinlemesine temizlik yaparak maksimum hijyen sağlayabilirsiniz. Süpürge, evcil hayvan tüyleri için özel olarak tasarlanan başlıkları sayesinde tüylerin fırçaya dolanmasına izin vermez ve rahat temizlik sunar. Hafif ve kompakt tasarımı hem temizlik sırasında sizi yormaz hem kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamaz.



