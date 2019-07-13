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Birkaç saat giyilen gelinlikler için iki ay emek veriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, genç kızların en özel günleri olan düğünlerde birkaç saat için giydiği gelinlikler, imalatçılar tarafından günlerce çalışılarak hazırlanıyor.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, genç kızların en özel günleri olan düğünlerde birkaç saat için giydiği gelinlikler, imalatçılar tarafından günlerce çalışılarak hazırlanıyor. Model ve kumaş kalitesine göre fiyatlarının değişim gösterdiği gelinlikler kişinin ölçülerine göre en ince ayrıntısına kadar tasarlanarak yaklaşık iki ayda hazırlanıyor. Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Her zevke göre özel hazırlanan gelinliklerin tasarımından, dikimine, kesiminden, ütüsüne kadar birçok ustanın elinden geçiyor. Kontrolü yapıldıktan sonra hazır hale gelen gelinlikler adaylar tarafından yapılan provaların ardından düğünlerde kullanılmaya hazır hale getiriliyor. ‘15 AYRI ÇALIŞMADAN GEÇİYOR’ Gelinlik yapımının 15 ayrı işlemden geçtiğini belirten, moda tasarımcısı Çağnur Karuserci , "15 ayrı çalışmadan geçen gelinlik çizim ve hayalden başlar. Daha sonra kesim aşamasına geçilir. İlk önce ürünün modelini çıkarıyoruz. Ürün tamamsa, seri üretim aşamasına geçiyoruz. Genel olarak, seri üretim aşamasında öncelikle kesim yapılıyor. Daha sonra tele yapıştırmamızı ardından ütü, dikim, süsleme işlemlerini yaparak, son dikimleri gerçekleştirip iki defa kalite kontrolden geçiriliyor. Ürünü tamamladıktan sonra müşterilerimizi çağırıyoruz. Gelin adaylarına birkaç prova yaptırdıktan sonra ürünü teslim ediyoruz"” diye konuştu. 'İKİ AYDA HAZIRLANIYOR, BİRKAÇ SAAT GİYİLİYOR' Gelinlik fiyatlarının çok değişken olduğunu ifade eden Karusenci, "Gelinlik fiyatları değişkenlik gösteriyor. Her bütçeye uygun gelinlikler bulunabiliyor. Genel ortalamayı alırsak, 4 bin, 4 bin 500 lira aralığında satış yapılıyor. Kampanyalı ürünlerle bin liradan başlıyor, 15-20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Biz 80 kişilik ekibimizle çalışıyoruz. Burada bir günde de gelinlik üretebiliriz. Genel aşamalara bakarsak bir gelinliğin yapımı 2 ayı buluyor. Emek vererek hazırladığımız gelinlikler düğünlerde ise 3-4 saat giyiliyor. Bu aşamada en mutlu olduğumuz an oluyor" dedi.

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