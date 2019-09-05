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Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig Vadisi yolları asfaltlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planında bulanan Frig Vadileri Turizm Tanıtım Programı kapsamında Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulanan Frig vadileri yolları asfaltlanıyor.İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi yolları, çevre illerden ve yurtdışından gelen turistlerin yoğunluğu nedeniyle genişletilerek sıcak asfaltla kaplanacak.

Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig Vadisi yolları asfaltlanıyor

Cumhurbaşkanlığının 100 günlük eylem planında bulanan Frig Vadileri Turizm Tanıtım Programı kapsamında Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bulanan Frig vadileri yolları asfaltlanıyor.
İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi yolları, çevre illerden ve yurtdışından gelen turistlerin yoğunluğu nedeniyle genişletilerek sıcak asfaltla kaplanacak. Asfalt çalışmaları, Döğer, Demirli ve Bayramaliler köyünden Eskişehir yoluna bağlanan kavşağı ve Döğer Fincanburnu arasını kapsıyor. Asfalt çalışmaların Ekim ayının sonunda tamamlanacağı bildirildi.
"Artık yollarımız daha güzel ve geniş"
Konu hakkında bilgi veren İhsaniye İl Genel Meclis Üyesi İrfan Seçen, “Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem planında olan Frig Vadileri Turizm Tanıtım Programı kapsamında çalışmaları başlanan Döğer, Bayramaliler, Demirli, Eskişehir devlet yolu, Döğer Fincanburnu arası sıcak asfalt çalışmalarımız başlamıştır” dedi.
"Gelen turistlerimiz ve yöre halkımızın daha konforlu şekilde ulaşımlarını sağlayacak"
Gelen turistlerin daha konforlu bir şekilde ulaşılmalarını sağlayacağını belirten Seçen, “Çalışmalarda bizelere her zaman desteklerini esirgemeyen Milletvekillerimiz; Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, Ali Özkaya’ya ve İbrahim Yurdunuseven’e, Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, İhsaniye İlçe Kaymakamımız Sayın Alper Taş’a, İl Genel Meclis Başkanımız Burhanettin Çoban’a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy’a ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Emin İpek beye teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.
“10 günde 50 bin turist geldi”
Kurban Bayram esnasında Frig vadilerine 10 günde yaklaşık 50 bin turistin geldiğini belirten Seçen, “Bu sayı gittikçe artmakta. Uçan balon ilk deneme uçuşlarını gerçekleştirildi, inşallah önümüzdeki günlerde rutin uçuşlarına başlayacak. Yol çalışmaları 8 milyon TL maliyetli olup yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig Vadisi yolları asfaltlanıyor

Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig Vadisi yolları asfaltlanıyor

Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig Vadisi yolları asfaltlanıyor

Birlerce turistin ziyaret ettiği Frig Vadisi yolları asfaltlanıyor

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