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Birleşik Arap Emirlikleri casusu olduğu öne sürülen 2 şüphelinin tutuklanması talep edildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen iki şüpheli, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da Birleşik Arap Emirlikleri casusu oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen iki şüpheli, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Casusluk iddiasıyla İstanbul'da yakalanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan iki şüphelinin, "Siyasi, askeri ve uluslararası casusluk" suçlamasıyla tutuklanmaları talep edildi. Şüpheliler, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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