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Birleşik Arap Emirlikleri ilk Mars görevini başlattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 09:48 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri, sabah saatlerinde Hope isimli sondasını Mars'a göndererek tarihindeki ilk gezegenlerarası uzay görevini başlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri ilk Mars görevini başlattı!

İnsansız uzay aracı, Japonya'da bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'nden yerel saat ile 6.58'de (TSİ 00:58) fırlatıldı. Fırlatmanın başarılı olmasının ardından BAE'nin birçok noktasında kutlamalar yapıldı.

BAE'nin ilk uzay görevine giden sürece Dubai'de bulunan Mohammed Bin Rashid Uzay Merkezi liderlik etmişti. Görevin komuta merkezi de 450 çalışanının yarısından fazlası BAE'li olan uzay merkezinde bulunuyor.

BAE'nin Mars görevinin yardımcı proje müdürü Sarah al-Amiri, roketin başarılı bir şekilde kalkmasını görmenin kendisinde "anlatılamaz bir duygu" yarattığını söyledi. Aynı zamanda ülkenin İleri Bilimler Bakanı olan Sarah, "Bu, ülkemizin geleceği" dedi.

​Dubai'de bulunan dünyanın en uzun gökdeleni Burj Khalifa'nın ışıkları kalkışa saniyeler kala 10'dan geri sayım yapacak şekilde ayarlandı.

"Hope" (Umut) isimli sondanın Mars'ın yörüngesine 2021'in şubat ayında ulaşması bekleniyor.

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