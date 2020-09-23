Birleşik Arap Emirlikleri nasıl bölgesel güce dönüştü?

Bu kampı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızılay Örgütü kurmuştu. Emirlikler buraya, aşçılar, helal kesim yapan kasaplar, telekomünikasyon mühendisleri, bir imam ve çevrenin güvenliğini sağlamak üzere bir grup asker ile çöl kamuflajı giydirilmiş ve ağır makineli silahlara sahip Humvee türü askeri araçlar göndermişti.

1999 yılının Mayıs ayıydı ve Kosova Savaşı bir yıldır ortalığı kasıp kavuruyordu. Arnavutluk-Kosova sınırına kurulmuş, Kosovalı sığınmacıların yerleştirildiği iyi korunan bir kampta, derme çatma bir kulübenin lavabosundaydım.

Peki gelecek yıl bağımsızlığının 50. yılını görecek Birleşik Arap Emirlikleri'nin küresel hamleleri neler ve bunun arkasında kimler var?

BAE, kendisini aynı zamanda, Libya, Yemen ve Somali'de, Türkiye'nin etkisine karşı stratejik bir mücadelenin içerisinde buldu.

Mars'a uzay aracı yolladı, İsrail'le tarihi barış anlaşmasını imzaladı ve Covid-19 krizinde birçok ülkeyi geride bırakan bir başarı gösterdi. Öyle ki, eskiden İngiliz egemenliği altında bulunan ülke, salgın sırasında ürettiği kişisel koruyucu ekipmanları İngiltere'ye gönderdi.

Küçük olmasına karşın süper zengin ve hırslı Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 2020 yılına damga vurdu.

Buraya bir gün önce, Tiran'dan kalkarak Arnavutluk'un kuzeydoğusundaki dolambaçlı vadilerde uçan, BAE Hava Kuvvetleri pilotlarının kullandığı Puma helikopterleri ile gelmiştik.

Bulunduğum lavabonun yanında uzun boylu, sakallı ve gözlüklü bir adam dişlerini fırçalıyordu. Şeyh Muhammed bin Zayid ismindeki bu adamı, İngiltere'deki Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi mezunu ve BAE'nin genişleyen askeri rolünün arkasındaki kişi olarak tanıdım.

"TV için bir mülakat yapabilir miyiz?" diye sordum. Pek hevesli olmasa da kabul etti.

BAE'nin Fransa ile stratejik bir ortaklığa adım attığını anlattı. 400 adet Fransız Leclerc tankı satın almalarının karşılığında, Fransa, Emirlikler'e ait bir askeri tugayı "kanatları altına alacak", Fransa'da eğitecek ve Kosova'da konuşlandıracaktı.

Bağımsızlığını yalnızca 30 yıl önce kazanmış bir ülke için bu cesur bir hamleydi. Balkanların uzak bir köşesinde, BAE'nin başkenti Abu Dabi'den 3200 kilometre uzaklıktaydık ve BAE'nin Körfez'in çok ötesine uzanan bir iddiasının olduğu açıktı.