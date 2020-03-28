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  4. Birleşik Arap Emirlikleri’nde koronavirüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde koronavirüs salgını sonrası sokaklar boş kaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2020 19:13 | Son Güncelleme

468 koronavirüs vakasının kaydedildiği, iki kişinin hayatını kaybettiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sokaklar boş kaldı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülke sokağa çıkma yasağı ilan etti. BAE, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan eden ülkeler arasında bulunurken, salgını kontrol altına almak için ülke genelinde dezenfekte çalışmaları başlattı.

BAE’de sokağa çıkma yasağı nedeni ile tüm cadde ve sokaklar ıssızlaşırken, polis, asker, sağlık çalışanları gibi önemli meslek grupları bu yasaktan muaf tutuldu. BAE’de havalimanı, banka, eczane, market gibi iş yerleri açık tutulurken, zorunlu ihtiyaç kapsamı dışında bulunan tüm iş yerleri kapalı tutuluyor. Yetkililer, zorunlu ihtiyaçlar dışında herkesin evde kalması çağrısında bulundu.

BAE’de toplam koronavirüs vakası 468’e, hayatını kaybedenler ise 2’ye ulaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri koronavirüs yasakları

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