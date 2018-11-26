Birleşik Arap Emirlikleri’nde Casuslukla Suçlanan İngiliz Affedildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi, “Suçlamalara katılmasak da Birleşik Arap Emirlikleri sorunu kısa sürede çözdüğü için memnunuz” dedi.

Açıklamada, affın derhal yürürlüğe girdiği belirtildi ve altı aydan fazla süredir tutuklu bulunan Durham Üniversitesi doktora öğrencisi 31 yaşındaki Matthew Hedges’in de “bütün işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılacağı ifade edildi. Bir Emirlik yetkilisi ise açıklamadan sonra Hedges’in serbest bırakıldığını kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri Emiri devlet ajansı Wam’a yaptığı açıklamada ülkesinin ulusal günü dolayısıyla aralarında İngiliz akademisyenin de bulunduğu 700’den fazla mahkumu affettiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırdığı İngiliz akademisyenin İngiliz istihbarat teşkilatı MI6 için çalıştığını itiraf ettiği video kaydını açıkladıktan sonra affetti. İki ülke arasında gerginliğe neden olan dava sonrasında, İngiltere sert bir açıklama yaparak kararın ilişkilere zarar verebileceğini diplomatik dille açıklamıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere Başbakanı Theresa May’in hapis kararından derin hayal kırıklığı duyduğunu açıklamasının ardından Cuma günü “dostane bir çözüm” üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. 5 Mayıs’tan bu yana hapiste bulunan Hedges iki haftalık bir araştırma yaptıktan sonra Dubai Havalima’nında tutuklanmıştı.

Af kararının açıklanmasından önce Emirlik sözcüsü, gazetecilere Hedges’in İngiliz gizli istihbarat örgütü MI6 üyesi olduğunu itiraf ettiği bir video gösterdi. Video kaydında Hedges, Birleşik Arap Emirlikleri’nin hangi silah sistemlerini aldığını araştırdığını söyledi. Hedges’in, kaynaklarına doktora öğrencisi olarak yaklaştığını gösteren videoda seslerin zaman zaman duyulmadığı, alt yazılarla verildiği ama bunun doğrulamadığı belirtiliyor.

Emirlik Sözcüsü Jaber al-Lamki, Hedges’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait hassas ulusal sırlarını çalmak istediğini belirterek “yüzde 100 gizli servis ajanı” ifadesini kullandı ve dava ile ilgili sorulara cevap vermedi. Sözcü ayrıca Hedges’in Emirlik’i yöneten aileler, stratejik firmalar ve ekonomik verileri içeren bilgiler topladığını söyledi.

Lamki, Hedges’in kendisini öğrenci gibi göstererek Arap Emirliklerine gelmek için Dubai Yakın Doğu ve Körfez Askeri Analiz Enstitüsü (INEGMA) çalışarak geniş bir iletişim ağı kurduğunu söyledi.

