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Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Tepki

01.08.2020 12:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye’nin Arap ülkelerinin işlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye Tepki

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Türkiye’nin Arap ülkelerinin işlerine karışmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Enver Gargaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yaptığı yorumların kışkırtıcı olduğunu söyleyerek “İlişkiler tehdit ve müdahalelerle yönetilemez. Artık sömürgeci yaklaşımlara yer yok. Türkiye Arap ülkelerinin işlerine karışmaya son vermelidir” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan’ın Libya’da General Hafter’e verdikleri desteği kesmeleri gerektiğini söyledi.

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