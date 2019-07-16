HABER

Birleşik Arap Emirlikleri’nin petrol tankeri kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda kaybolduğu iddia edildi.En son Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı bildirilen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir petrol tankerine 2 gündür ulaşılamıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nda kaybolduğu iddia edildi.
En son Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı bildirilen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait bir petrol tankerine 2 gündür ulaşılamıyor. İki gündür konumu hakkında bir bilgiye ulaşılamayan tankerin en son İran karasularında görüldüğü bildirildi. ABD, İran sularında ortadan kaybolan BAE petrol tankerini araştırıyor.
Riah isimli 68 metrelik tankeri İran’ın kaçırdığı yönündeki spekülasyonlar, barut fıçısı halindeki bölgede tansiyonu iyice arttırdı. BAE’ye ait tankerin izleme verileri, tankerin Hürmüz Boğazı’nda hareket halindeyken İran karasularına girdikten sonra radar ekranına yansıyan coğrafi konum ışığının aniden söndüğünü gösteriyor. Panama bayraklı petrol tankerinden hala haber alınamıyor.
Geminin kaybolmasının İran ile ABD arasındaki gerilimi yükseltmesi bekleniyor. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum seviyelerini arttırmasının ardından patlak veren kriz süresince, birçok petrol tankeri Basra Körfezi’nden geçişleri sırasında hedef alındı.
Geçtiğimiz hafta İngiltere, Suriye’ye yasa dışı petrol taşıdığı iddiasıyla İran’a ait petrol tankerine Cebelitarık Boğazı’ndan geçişi sırasında el koymuştu. İran, tankerinin bir an önce bırakılması için uyarıda bulunduysa da İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İran Dışişleri Bakanı’na tankerin Suriye’ye gitmeyeceği garanti edilirse bırakılacağını söylediğini duyurdu. Ancak İran’a ait tanker henüz serbest bırakılmadı.

PARTNERGöğüslerinizin büyük görünmesi için...Göğüslerinizin büyük görünmesi için...
Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret 
Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralıGurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.