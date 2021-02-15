Birleşik Arap Emirlikleri'nin uzay aracı Hope'un Mars fotoğrafı, Dünya'ya ulaştı

Sıra halindeki üç volkan ise Ascraeus Mons, Pavonis Mons ve Arsia Mons. Biraz daha sağa bakınca dev kanyon sistemi Valles Marineris görülebiliyor.

Sol üst köşede, Mars'ın kuzey kutbu görünüyor. Merkezdeyse günün ilk ışıklarıyla oraya çıkan şey, Güneş Sistemi'ndeki en büyük volkan olan Olympus Mons. Terminatör adı da verilen dev volkan, gün ve gece sınırının sağına bakınca görülüyor.

Hope'un çektiği ilk fotoğraf, gezegene 24,700 km uzaklıkta kaydedildi. Fotoğraf, Çarşamba günü yani, BAE'nin uzay aracının varışından bir sonrasına ait.

Görev, en az bir Mars yılı (687 Dünya günü) sürecek.

Mars'ın atmosferini inceleyecek, hava olaylarını ve iklimini araştıracak. Bilim insanları özellikle Mars'ın atmosferini ve Kızıl Gezegen'in suyunu nasıl kaybettiğini anlamaya çalışacak.

BAE'nin Hope uzay aracı görevi için açtığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hope'un Mars'a ait ilk fotoğrafı iletmesi ülkemiz tarihinde bir dönüm noktası ve BAE'nin uzay araştırmaları yapan ileri ülkeler arasına katıldığını da bir göstergesi" denildi.

Uzay aracı, Mars yörüngesinde, gezegene en yakın 1000 km ile en uzak 50 bin km'lik mesafede olacağı elips bir hat üzerine yol alıyor.

Bu görevde bilim insanları, enerjinin atmosferde nasıl aşağıdan yukarı nasıl hareket ettiğini takip etmeye çalışacak.

Hedeflenen araştırmalardan bir diğeri de, gezegende bir zamanlar bol su olduğunu gösteren, hidrojen ve oksijenin uzaya sızması ile ilgili olacak.

Bu noktada yapılacak çalışmanın, bir zamanlar sıcak olan gezegenin nasıl bu soğuk ve kuru hale dönüştüğünü tam olarak anlamaya katkı vereceği düşünülüyor.

Tianwen-1 ve Perseverance yüzeye inecek

BAE'nin uzay aracının ilk fotoğrafı çektiği gün, Çin'in Tianwen-1 isimli aracı da Mars'a ulaştı.

BAE'nin gönderdiği aracın aksine Çin'in aracı yörüngede bir süre kaldıktan sonra Mayıs veya Haziran'da Mars'ın yüzeyine de inecek.

Çin, Aralık ayında da zorlu bir uzay görevini başarıyla tamamlamış ve Ay'dan Dünya'ya taş örnekleri getirmişti.

Mars görevi ise daha zor. Radyo dalgalarının Dünya'dan Mars'a ulaşması 11 dakika sürdüğü için görev Dünya'dan yönetilmedi ve Tianven-1, manevraları otomatik olarak yaptı.

Çin'in ardından önümüzdeki hafta da ABD'nin Perseverance (Sebat) adlı aracı Mars'a varacak.

