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Birleşik Kamu-İş 2022 bütçesinin revize edilmesini istedi

04.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Kamu-İş 2022 bütçesinin revize edilmesini istedi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 2022 yılı bütçesinin emekçiden yana revize edilmesini istediklerini söyledi.

Konfederasyon ve bağlı sendikalarca Anıtpark'ta miting düzenlendi.

Genel Başkan Balık, burada yaptığı konuşmada, Konfederasyon olarak taleplerini dile getirdi.

Balık, "2022 yılı bütçesi emekçiden yana revize edilsin. Elektrik, doğal gaz, köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılsın. Zamlar geri alınsın. Toplu sözleşme masası yeniden kurulsun. Emekçiler için vergi dilimi oranı yüzde 10'da sabitlensin, asgari ücret vergi dışı bırakılsın. 3600 ek gösterge ayrım yapılmadan herkese verilsin. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti giderilsin. Asgari ücretli, emekli, dul ve yetim maaşlarına insan onuruna yaraşır bir düzenleme yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da eğitimin onu var eden, üretim sürecine katkı sunan tüm emekçileriyle bir bütün olduğunu belirtti. Özbay, eğitimin sorunlarının, eğitim emekçisinin sorunlarından ayrı tutulamayacağını dile getirdi.

Eğitim emekçileri için öğrencilerine laik, bilimsel, kamusal ve adil eğitim verebiliyor olmanın sadece bir istek değil hak olduğunu ifade eden Özbay, detayları açıklanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Bunun, öğretmenleri yeni bir ayrıştırma planı olduğunu öne süren Özbay, "Öğretmenleri iyi ve kötü öğretmen olarak ayrıştıracak, hatta veli ve öğrencinin öğretmene bakışını da olumsuz anlamda değiştireceği için toplumsal yan etkileri görülecek, eğitim kurumlarındaki çalışma barışını bozacak, öğretmenler arasına zararlı bir rekabet tohumu ekecek bu planın, öğretmenleri ve öğretmenliği yüceltmek gibi bir rotası yoktur." dedi.

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