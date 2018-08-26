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Birleşik Kore kürek takımı altın madalya kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Koreli sporculardan oluşan ortak kadın kürek takımı, Asya Oyunları'nda 500 metre ejderha kayığı yarışında birinci oldu

Birleşik Kore kürek takımı, Asya Oyunları'ndaki ejderha kayığı yarışında 200 metrede kazandığı bronz madalyanın ardından aynı branşta 500 metre yarışında altın madalyanın sahibi oldu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney ve Kuzey Koreli sporculardan oluşan kadın kürek takımı, Endonezya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda 500 metre ejderha kayığı yarışını birinci sırada tamamlayarak altın madalya kazandı.

Birleşik Kore'nin kadın kürek takımı dün aynı branştaki 200 metre yarışında üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı. Madalya, birleşik Kore takımlarının birden fazla spor dalının yer aldığı büyük bir uluslararası spor organizasyonunda kazandığı ilk başarı olmuştu.

Güney ve Kuzey Koreli sporcuların oluşturduğu ortak masa tenisi takımı, geçen ay Güney Kore'nin Daejeon kentinde düzenlenen uluslararası masa tenisi turnuvasında karışık çiftlerde altın madalya kazanmıştı.

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- Spor barışı

Koreler arasında bu yılın başından beri gelişen barış havası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde şubat ayında yapılan Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komiteleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardıkları anlaşmayla, olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesine karar vermişti.

Olimpiyatlardaki iş birliğini, diplomasi alanındaki hamleler izlemişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim ile Moon arasında 27 Nisan'da yapılan tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.

Kim ile Moon'un eylül ayında üçüncü kez bir araya gelmesi bekleniyor. Söz konusu zirvelerin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için mihenk taşı olacağı ümit ediliyor.

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