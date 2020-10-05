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Birleşik Krallık’ı karıştıran ölüm: Diş beyazlatmak için Türkiye’ye gelmişlerdi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

3 Kuzey İrlandalı turistin Türkiye’ye diş beyazlatma tedavisi için geldikten sonra trajik şekilde ölmeleri Birleşik Krallığı ayağa kaldırdı. Turistler, Bodrum’da kaldıkları otelde bilinçleri kapalı olarak bulundu. Bir turist yaşamını yitirirken, diğerlerinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birleşik Krallık’ı karıştıran ölüm: Diş beyazlatmak için Türkiye’ye gelmişlerdi

Birleşik Krallığı karıştıran ölümle ilgili iki ülkenin büyük elçilikleri temas halinde. Diş beyazlatma tedavisi için Türkiye'ye gelen 3 Kuzey İrlandalı turist, Bodrum'da kaldıkları otelde bilinçleri kapalı bir şekilde bulundu. Turistlerden biri hayatını kaybederken diğer ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

The Guardian’da yer alan habere göre hayatını kaybeden 33 yaşındaki Richard Molloy ve komada bulunan Declan Carson ve Aaron Callaghan Marmaris’e diş beyazlatma operasyonu için gelmişti. İrlandalı turistlerin apartmanlarında baygın bulunmadan önce söz konusu tedavi ile ilgili bazı ilaçlar aldığı öne sürüldü. Ancak ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Türk yetkililer ile temasta olduklarını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına açıklama yapan bir yetkili de, “Türkiye’de yaşamını yitiren vatandaşımızın ailesine destek olmaya devam ediyoruz ve Türk yetkililerle temas halindeyiz” ifadesini kullandı.

"YAŞANANLAR TAM BİR TRAJEDİ"

Konuyla ilgili olarak Kuzey İrlanda’nın önde gelen siyasi partilerinden Sinn Fein’in Kuzey Belfast milletvekili John Finucane, “Yaşanan trajedi tamamen içler acısı. Bir ailenin çocuklarının naaşını evlerine geri getirmek için plan yapması bir trajedi” yorumunu yaptı.

BAZI KAYNAKLARDA MARMARİS DİYE GEÇİYOR

The Guardian’ın haberinde turistlerin Marmaris’te yaşamını yitirdiği belirtilirken yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre turistler tatil için kaldıkları Bodrum’da yaşamını yitirdi.

Hizmet sektörüyle birleşerek çok ciddi kampanyaların yapıldığı ve hem ılıman iklim hem de TL’nin döviz kurlarına karşı değer kaybetmesiyle birlikte Türkiye medikal turizm alanında ciddi bir atılım yapmıştı. Medikal turizm son yıllarda Türkiye için önemli bir endüstri kalemi…

Diş beyazlatmadan, saç ekimine ve organ nakline kadar farklı tedaviler için 2017’de 700 binden fazla turist Türkiye’yi tercih etti. 2023’te bu sayının 2 milyona çıkması hedefleniyor.


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