Birleşik Krallık’ı karıştıran ölüm: Diş beyazlatmak için Türkiye’ye gelmişlerdi

Birleşik Krallığı karıştıran ölümle ilgili iki ülkenin büyük elçilikleri temas halinde. Diş beyazlatma tedavisi için Türkiye'ye gelen 3 Kuzey İrlandalı turist, Bodrum'da kaldıkları otelde bilinçleri kapalı bir şekilde bulundu. Turistlerden biri hayatını kaybederken diğer ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

The Guardian’da yer alan habere göre hayatını kaybeden 33 yaşındaki Richard Molloy ve komada bulunan Declan Carson ve Aaron Callaghan Marmaris’e diş beyazlatma operasyonu için gelmişti. İrlandalı turistlerin apartmanlarında baygın bulunmadan önce söz konusu tedavi ile ilgili bazı ilaçlar aldığı öne sürüldü. Ancak ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Türk yetkililer ile temasta olduklarını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı adına açıklama yapan bir yetkili de, “Türkiye’de yaşamını yitiren vatandaşımızın ailesine destek olmaya devam ediyoruz ve Türk yetkililerle temas halindeyiz” ifadesini kullandı.