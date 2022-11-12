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Birleşik Krallık’ta bekarlığa veda partileriyle ünlenmişti! İlginç yasak: Şişme bebek ve penis kostümleri artık yok

12.11.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin bekarlığa veda partilerine ev sahipliği yapmasıyla ünlenen Malaga’da ilginç bir yasak getirildi. Birleşik Krallık’ın popüler parti lokasyonunda şişirilebilir seks bebekleri ve penis kostümlerinin yasaklanması da dahil olmak üzere 'halka açık yerlerde erotik eşyalara' karşı yeni bir düzenleme getirildi.

Birleşik Krallık’ta bekarlığa veda partileriyle ünlenmişti! İlginç yasak: Şişme bebek ve penis kostümleri artık yok

Bekarlığa veda partilerinin Birleşik Krallık’taki adresi haline gelen sevilen tatil destinasyonu Malaga’da Belediye Başkanı Francisco de la Torre bu duruma bir tavır almaları gerektiğini belirterek yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyledi. Belediye meclisi tarafından hazırlanan ve çıplaklığı ve halka açık yerlerde erotik eşyaları yasaklamaya karar verecek olan düzenlenmenin önümüzdeki günlerde etkinleştirileceği belirtildi.

PARTİ ADRESİNDE İLGİNÇ YASAKLAR

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Düzenleme “Yalnızca iç çamaşırıyla veya cinsel organları temsil eden giysi veya aksesuarlarla veya oyuncak bebeklerle veya cinsel içerikli unsurlarla sokaklarda yürümek veya kalmak yasaklanacak” maddesiyle gündeme geldi. Aynı zamanda düzenleme kapsamında sokaklarda içki içmek ve kamuya idrar yapmak gibi yasalar da yer alıyor. Yasağa uymayanlar ise 650 sterlin (yaklaşık 14 bin 261 TL) para cezası gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalacak.

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