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Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 15:14 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği vatandaşlarının Birleşik Krallık'a mevcut serbest dolaşım hakkı 31 Ekim 2019 itibarıyla sona erecek.

Birleşik Krallık'tan AB vatandaşlarına vize kararı

Birleşik Krallık hükümeti Brexit planı: Avrupa Birliği vatandaşlarının birlik içerisindeki serbest dolaşım hakkı 31 Ekim 2019 itibarıyla Birleşik Krallık'ı kapsamayacak.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığın önüne geçmek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni erteleme istemeye mecbur bırakan yasayı kabul etmişti.

Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan ve geçen hafta AB'ye sunduğu yeni teklifi kabul görmeyen Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit'i gerçekleştireceğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Brexit vize kararı serbest dolaşım

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