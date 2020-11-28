Birleşik Krallık'tan Apple'a yeni suçlama: 'Yerleşik eskime'

Apple için planlı eskitme olarak da bilinen ve iPhone'ların kasıtlı olarak yavaşlatılmasını içeren batterygate davaları hala hafızalarda. Son olarak uzlaşma ile 113 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul eden Cupertinolu şirket, şimdi yeni bir suçlama ile karşı karşıya kaldı. Suçlamanın adresi Birleşik Krallık olurken, suçlamanın nedeni ise 'yerleşik eskime' oldu.

'APPLE ÜRÜNLERİNİ TAMİR ETMEK NEREDEYSE İMKANSIZ'

Yerleşik eskime suçlaması, The Guardian'ın haberine göre Çevre Denetim Komitesi tarafından yürütülen bir soruşturma ile ortaya çıktı. Birleşik Krallık'taki milletvekilleri Apple'ı, ürünlerinin donanımlarını bilerek eskimeyle suçladı ve milletvekillerinin hazırladığı rapor, şirketin kasıtlı olarak ürünlerini tamir etmeyi neredeyse imkansız hale getirdiğini belirtti. Milletvekilleri tarafından yapılan soruşturma, Apple'ın ve diğer birçok teknoloji şirketinin dahili bileşenleri yapıştırdığını veya lehimlediğini, bu yüzden herhangi bir onarımın neredeyse imkansızlaştığını da ortaya koydu.

TÜKETİCİLER KAFA KARIŞIKLIĞI YAŞIYOR VE YENİSİNİ ALIYOR

Rapor, özellikle Apple ürünleri için onarımların çok maliyetli ve karmaşık olduğunu, bu gibi nedenler yüzünden tüketicilerin ürünlerin yenisini almak zorunda kaldıklarını söylüyor. Milletvekilleri, tüketicilerin sahip oldukları ürünler üzerinde kontrol sahibi olmadıklarını, bileşenleri kendi kendilerine tamir etmek için çıkaramayacaklarını ve sorunların nasıl çözülebileceğine dair erişim kılavuzlarının olmadığını da söyledi. Apple ise söz konusu iddialara karşı yanıt verdi.