Birleşik Krallık'ta Covid vaka sayısı 'daha bulaşıcı Hint varyantı' nedeniyle üçte iki oranında arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık genelindeki koronavirüs vakası sayısının üçte iki oranında arttığını duyurdu.

Kuruluş, 29 Mayıs'a kadar olan bir hafta içinde 100 bin kişinin ya da her 660 kişide bir kişinin testinin pozitif çıktığını belirtti.

Bu sayının bir önceki hafta 60 bin kişi olduğu kaydedildi.

ONS, enfekte olanlar arasında giderek artan oranda ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının görüldüğünü de kaydetti.

En büyük artış İngiltere ve Galler'de görülürken, resmi verilere göre Cuma günü 6278 kişide Covid görüldü ve 11 kişi hayatını kaybetti.

Bu veriler, daha önce düşük seyreden vaka sayıları karşısında oransal olarak ciddi bir artış anlamına geliyor, ancak hastaneye yatış ve ölümler geçen haftaya kıyasla biraz daha düşük

Delta varyantının sık görüldüğü yerlerde artırılan test sayıları da artışta rol oynuyor olabilir.

Ancak ONS verileri, gerçek bir artış olduğunu ve İngiltere ve Galler'de test olanlar arasındaki vaka sayısının bir haftada neredeyse ikiye katlandığını gösteriyor.