Birleşik Krallık'ta İslamofobik saldırılar

LONDRA (AA) - İskoçya'da bir caminin duvarına gamalı haç çizilirken, İngiltere'de "bir haçlının Müslümanları kovaladığını" gösteren posterler asıldı.
Birleşik Krallık sınırları içerisine yer alan İskoçya'nın Elgin kasabasındaki bir caminin duvarına dün gece saatlerinde Nazilerin sembolü olan ve aşırı sağcılarca kullanılan gamalı haç çizildi. Duvara küfür içeren ifadelerin de yazıldığı olayla ilgili 30-40 yaşlarında beyaz bir erkeğin arandığı belirtildi.
Elgin İslam Merkez Başkanı Lansana Bangura, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Elbette endişeliyiz. Bunu söylememek için aptal olmamız gerekiyor. Endişeliyiz ama bir yandan bu tarz olayları da bekliyorsunuz, umarım çok sık tekrarlanmaz." ifadelerini kullandı.
Polis yetkilisi Martin MacDougall da toplumda bu gibi saldırıların kesinlikle yerinin olmadığını ve faili tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Camiyle temastayız, soruşturmamız devam ederken bölgede devriyeler artırılacak." diye konuştu.
- Haçlı posterleri
İngiltere'nin Essex kasabasında ise Müslümanlar posterle hedef alındı. Kasabada bazı yerlere, atlı bir haçlının, AK-47 (kaleşnikof) taşıyan bir kadın ve bir erkeği kovalarken gösteren ve üzerinde "İslamcılar istenmiyorsunuz" ve "Geri durun, yoksa sizi biz atarız" yazılı posterler asıldı.
Polis, beyaz milliyetçisi Generation Identity grubunun sembolünün de yer aldığı posterleri nefret suçu kapsamında soruşturduklarını açıkladı. Yerel Southend Standard gazetesi ise polisin ilk başta olaya nefret suçu kapsamında yaklaşmadığını yazdı.
Southend Etnik Azınlık Forumu Başkanı Ahmed Khwaja, İslam karşıtı afişlerin daha fazla görünür hale gelmesinin hem endişeye hem de hayal kırıklığına yol açtığını belirterek, "Ne yazık ki Müslüman karşıtı önyargı toplumda yaygın ve medya ile siyasette de da artık normalleşmiş durumda." diye konuştu.
Müslüman karşıtı nefret suçlarını izleyen sivil toplum kuruluşu Tell MAMA'ya göre, İngiltere'de İslamofobi, 2017 yılında Londra ve Manchester'daki yaşanan terör saldırılarını takiben artış gösterdi.
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