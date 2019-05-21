Birleşik Krallık'ta İslamofobik saldırılar

LONDRA (AA) - İskoçya'da bir caminin duvarına gamalı haç çizilirken, İngiltere'de "bir haçlının Müslümanları kovaladığını" gösteren posterler asıldı.

Birleşik Krallık sınırları içerisine yer alan İskoçya'nın Elgin kasabasındaki bir caminin duvarına dün gece saatlerinde Nazilerin sembolü olan ve aşırı sağcılarca kullanılan gamalı haç çizildi. Duvara küfür içeren ifadelerin de yazıldığı olayla ilgili 30-40 yaşlarında beyaz bir erkeğin arandığı belirtildi.

Elgin İslam Merkez Başkanı Lansana Bangura, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, "Elbette endişeliyiz. Bunu söylememek için aptal olmamız gerekiyor. Endişeliyiz ama bir yandan bu tarz olayları da bekliyorsunuz, umarım çok sık tekrarlanmaz." ifadelerini kullandı.

Polis yetkilisi Martin MacDougall da toplumda bu gibi saldırıların kesinlikle yerinin olmadığını ve faili tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Camiyle temastayız, soruşturmamız devam ederken bölgede devriyeler artırılacak." diye konuştu.

- Haçlı posterleri

İngiltere'nin Essex kasabasında ise Müslümanlar posterle hedef alındı. Kasabada bazı yerlere, atlı bir haçlının, AK-47 (kaleşnikof) taşıyan bir kadın ve bir erkeği kovalarken gösteren ve üzerinde "İslamcılar istenmiyorsunuz" ve "Geri durun, yoksa sizi biz atarız" yazılı posterler asıldı.