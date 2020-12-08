Birleşik Krallık'ta koronavirüs aşılaması başladı: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı

Kuzey İrlanda'nın Enniskillen kasabasında yaşayan Margaret Keenan adlı 90 yaşındaki bir kadın dünya genelinde deneme aşamaları dışında Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk insan oldu.
Gelecek hafta 91 yaşına girecek olan Keenan aşı için "En güzel erken doğum günü hediyesi" dedi.
Birleşik Krallık, aşıya geçen hafta onay vermişti.
Birleşik Krallık'a ilk etapta 800 bin adet Pfizer/BioNTech aşısı teslimatı yapılacak. Toplamda ise 40 milyon adetlik sipariş verildi. Bu aşıdan iki doz yapılması gerekiyor. Bu da bu aşının 20 milyon kişiye ulaşacağı anlamına geliyor. BBC'ye konuşan hükümet kaynakları, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon dozun teslim edileceğini belirtti. Kalan dozların ise 2021 başında gelmesi bekleniyor. Pfizer/BioNTech aşısı, ilk dozun yapılmasının ardından 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.
Birleşik Krallık'a ilk etapta 800 bin adet Pfizer/BioNTech aşısı teslimatı yapılacak.
Toplamda ise 40 milyon adetlik sipariş verildi. Bu aşıdan iki doz yapılması gerekiyor. Bu da bu aşının 20 milyon kişiye ulaşacağı anlamına geliyor.
BBC'ye konuşan hükümet kaynakları, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon dozun teslim edileceğini belirtti. Kalan dozların ise 2021 başında gelmesi bekleniyor.
Pfizer/BioNTech aşısı, ilk dozun yapılmasının ardından 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.