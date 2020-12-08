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Birleşik Krallık'ta koronavirüs aşılaması başladı: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı

08.12.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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Birleşik Krallık'ta koronavirüs aşılaması başladı: İlk aşı 90 yaşındaki bir kadına yapıldı

Kuzey İrlanda'nın Enniskillen kasabasında yaşayan Margaret Keenan adlı 90 yaşındaki bir kadın dünya genelinde deneme aşamaları dışında Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk insan oldu.

Kuzey İrlanda'nın Enniskillen kasabasında yaşayan Margaret Keenan adlı 90 yaşındaki bir kadın dünya genelinde deneme aşamaları dışında Pfizer/BioNTech aşısını yaptıran ilk insan oldu.

Gelecek hafta 91 yaşına girecek olan Keenan aşı için "En güzel erken doğum günü hediyesi" dedi.

Birleşik Krallık, aşıya geçen hafta onay vermişti.

Program kapsamında öncelikle 80 yaşın üzerindekiler ve bazı sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Ülkede aşı yaptırmak zorunlu değil.

Aşı programı ülke genelinde belirlenen 70 hastanede gerçekleştirilecek.

Başbakan Boris Johnson, "Bugün, ülkemizin koronavirüsle mücadelesinde ileriye doğru dev bir adımı atılıyor. Önümüzdeki hafta ve aylarda aşılama programının hızlandırılması planlanırken, bulunduğunuz bölgedeki kurallara uyarak ve temel önlemleri hatırlayarak Covid kış planına uymayı sürdürmeniz çok büyük önem taşıyor" dedi.

Hükümet, ülkede hayatın normale dönmesinin Nisan'ı bulabileceğini söylüyor.

Margaret Keenan

40 milyon doz sipariş

Sağlık Bakanı Matt Hancock da artık "tünelin ucunda ışık görüldüğünü" belirtti. Hancock, "İleride geri dönüp bugüne, Zafer Günü'ne baktığımızda, bu korkunç hastalıkla mücadelemizde önemli bir anın yaşandığını göreceğiz" diye konuştu.

Birleşik Krallık'a ilk etapta 800 bin adet Pfizer/BioNTech aşısı teslimatı yapılacak.

Toplamda ise 40 milyon adetlik sipariş verildi. Bu aşıdan iki doz yapılması gerekiyor. Bu da bu aşının 20 milyon kişiye ulaşacağı anlamına geliyor.

BBC'ye konuşan hükümet kaynakları, yılsonuna kadar toplamda 4 milyon dozun teslim edileceğini belirtti. Kalan dozların ise 2021 başında gelmesi bekleniyor.

Pfizer/BioNTech aşısı, ilk dozun yapılmasının ardından 12'nci günden itibaren bağışıklık oluşturmaya başlıyor. İlk dozdan 21 gün sonra ise ikinci dozun yapılması ve 28'inci günde de tam bağışıklığın oluşması öngörülüyor.

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