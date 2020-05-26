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Birleşik Krallık'ta Ölü Sayısı 47 Bini Aştı

26.05.2020 12:57 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgınının Avrupa’da etkili olduğu ülkelerden biri olan İngiltere’de, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki kayıplarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bini geçti.

Birleşik Krallık'ta Ölü Sayısı 47 Bini Aştı

Corona virüsü salgınının Avrupa’da etkili olduğu ülkelerden biri olan İngiltere’de, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki kayıplarla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bini geçti.

Ulusal İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre bugüne dek Corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere ve Galler bölgesinde 42 bin 173 kişi hayatını kaybederken buna İskoçya, Kuzey İrlanda’da ölenleri de ekleyince toplam rakam 47 bin 343 kişiye ulaşmış oluyor.

Yetkililer son can kayıplarıyla birlikte İngiltere’nin dünya genelinde en çok can kaybı yaşanan ülkelerden biri durumunda olduğuna dikkat çekiyorlar.

İngiltere, salgının başlangıç safhasında sürü bağışıklığı uygulayacağını söyleyerek önlem almakta gecikmiş ancak daha sonra bundan geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Bu kararı nedeniyle ilk günden bu yana eleştirilerin hedefinde olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisi de salgına yakalandı ve bir süre solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra düzelerek hastaneden taburcu olmuştu.

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