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Birleşik Krallık'ta pandeminin başlangıcından beri ilk kez Covid'den ölüm bildirilmedi

01.06.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen Mart ayından bu yana ilk kez, Covid testinin pozitif çıkmasının ardından geçen 28 günlük sürede ölen olmadı. Ülkede ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının vaka sayılarını artırabileceğinden kaygı duyuluyor.

Birleşik Krallık'ta pandeminin başlangıcından beri ilk kez Covid'den ölüm bildirilmedi

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta geçen Mart ayından bu yana ilk kez, Covid testinin pozitif çıkmasının ardından geçen 28 günlük sürede ölen olmadı.

Son verilere göre ülke genelinde 3615 vaka görüldü, dün ise 3383, geçen hafta Pazartesi günü de 2493 vaka görülmüştü.

Ülkede ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının vaka sayılarını artırabileceğinden kaygı duyuluyor.

Haftasonları ve haftanın ilk çalışma gününde günlük ölüm sayıları genelde düşük oluyor. Bu istatistik uzmanlarının çalışmaması nedeniyle daha az sayım yapılmasından kaynaklanıyor. Birleşik Krallık'ta Pazartesi günü de tatil olduğundan, ilk çalışma günü Salı günüydü.

Bugün hayatını kaybedebilecek Covid hastaları önümüzdeki günlerde istatistiklere girecek.

Üçüncü Covid dalgası gelebileceği uyarıları üzerine, İngiltere'deki Covid kısıtlamalarının 21 Haziran'da kaldırılmaması çağrısı yapılıyor.

Birleşik Krallık'taki ölüm oranları, hastaneye yatış ve vaka sayıları Ocak ayında zirve yapmasının ardından düşmüştü.

Ülke nüfusunun üçte birinden fazlası iki doz aşı oldu.

Son verilere göre 25.734.719 kişi iki doz aşı oldu. 39.477.158 kişi, yetişkin nüfusun % 74,9'u da ikinci doz aşıyı oyldu.

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