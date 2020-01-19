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  4. Birleşik Metal-İş Başkanı: Talepler karşılanmazsa 5 Şubat'ta grevdeyiz

Birleşik Metal-İş Başkanı: Talepler karşılanmazsa 5 Şubat'ta grevdeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası'nca Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yüzde 6'lık zam teklifinin protesto edilmesi amacıyla miting düzenlendi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası'nca Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) yüzde 6'lık zam teklifinin protesto edilmesi amacıyla miting düzenlendi. Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, "Metal işçilerinin taleplerini karşılayan adım atılmazsa metal işçileri, 5 Şubat'ta grevdedir" dedi.
MESS ve DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık aşaması sona erdi. MESS tarafından verilen yüzde 6'lık zam teklifi kabul edilmezken, Birleşik Metal-İş üyeleri, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde miting düzenledi. Gebze'de bulunan fabrikalarda çalışan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen metal işçilerinin katıldığı mitingde işçiler, pankartlar taşıyıp, "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.
Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, mitingde "Grev anayasal bir hak ise bu hak aynı zamanda devletin altına imza koyduğu uluslararası sözleşmelerde de tanınmışsa işçilerin bu hakkının kullanılması değil bu hakkın engellenmesi milli güvenliği tehdittir, yasak tanımazlıktır. 'Ben yaptım, oldu' demektir. Bunu kabul etmeyiz" diye konuştu.
Birleşik Metal-İş üyelerinin greve hazır olduğunu söyleyen Serdaroğlu, "Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Grevimizi ertelemeye kalkmayın. Grev istemiyorsanız işçilerin içinde bulunduğu gerçekliğe uygun bir teklif verin. Biz grev meraklısı değiliz ama greve de her koşulda hazır olduğumuzu bilin. Grev eğitimlerimizi tamamladık. Birleşik Metal-İş’in üyeleri greve hazır. Bizler uluslararası sözleşmelerden ve anayasadan doğan hakkımızı, evrensel grev hakkımızı kullanacağız. Biz haklıyız. Metal işçilerinin talepleri karşılanmalıdır. Karşılanmadığı takdirde anayasal hakkımızı kullanacağız" dedi.
Metal işçilerinin greve çıkacağı tarihi de açıklayan Serdaroğlu, "Bütün prosedürler tamamlandı. Sendikamız, şayet metal işçilerinin beklentisi karşılanmaz ise 5 Şubat'ta greve çıkıyoruz. Süre daraldı. Metal işçilerinin taleplerini karşılayan bir adım atılmazsa metal işçileri 5 Şubat'ta grevdedir. Metal işçileri asla grev yasağına da boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

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