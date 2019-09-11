Birleşik Metal-İş Sendikası, MESS Grup TİS taleplerini açıkladı

KOCAELİ (AA) - Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, "İlk defa işe girecek metal işçisinin ücretinin, asgari ücretin yüzde 15 oranında arttırılarak uygulanması talep edilmiştir. Halen çalışanlar için ise ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması ardından da saat ücretlerine 3,80 lira eklenmesini talep ediyoruz." dedi.

Serdaroğlu, 1 Eylül 2019-31 Ağustos 2021 dönemi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecini içeren talepleriyle ilgili Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otelde düzenledikleri toplantıda, metal sektörünün öneminden bahsetti, bu sektörün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Metal iş kolunda SGK'ye kayıtlı işçi sayısının 1 milyon 533 bin olduğunu aktaran Serdaroğlu, MESS Grup TİS görüşmesi içerisindeki şirket sayısının 195 olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, bu 195 şirkette yaklaşık 126 bin metal işçisinin bu görüşmeleri beklediğini anlatarak, "Bu dönem sendikamız 40 fabrikada 14 bin çalışanı ve 10 bin üyemizi kapsayan TİS sürecini başlattı. TİS teklifimiz 80 maddeden oluşmaktadır. Bunlardan 36 tanesi daha önce TİS maddesi olan ve değiştirmediğimiz maddelerdir. TİS teklifimiz 2 yıllık olacaktır. 2019-2021 yıllarını kapsayacaktır. Bu bizim üzerinde en fazla hassasiyet gösterdiğimiz maddelerden birisidir. Çünkü metal iş kolunda ücretler 6'şar aylık dönemler halinde zamlanmaktadır. Zam pazarlığının esasını da ilk 6 aylık zam dilimi oluşturmaktadır." diye konuştu.