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  4. Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 2 ay süreyle ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 2 ay süreyle ertelendi

14.12.2024 01:24
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Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı, "milli güvenliği bozucu nitelikte" görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi.

Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 2 ay süreyle ertelendi

Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi Anonim Şirketine ait, İstanbul'un Kartal, Ümraniye, Tuzla ilçesindeki ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki, Grid Solutions Enerji Endüstrisi Anonim Şirketine ait, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, İzmir'in Çiğli ilçesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki, Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki iş yerlerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararının milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendiği belirtildi.

Karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu'nun 63'üncü maddesi gereğince alındı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete grev
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