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"Birleşik ve Müşterek Harekât Perspektiflerinden Çanakkale Cephesi" Paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Panelde, Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde sergilediği üstün muharebe taktikleri konuşuldu. Ayrıca millet olma bilincinin silah bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanıldığı vurgulandı

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü ortaklığıyla ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı katkılarıyla "Birleşik ve Müşterek Harekât Perspektiflerinden Çanakkale Cephesi-2" Paneli gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Birleşik ve Müşterek Harekât Perspektiflerinden Çanakkale Cephesi-2" Paneli, Marmara Üniversitesi Sultanahmet Külliyesi’nde Marmara Üniversitesi ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü ortaklığıyla ve Türk Şehitlikleri İmar Vakfı katkılarıyla yapıldı.

Panel Çanakkale Savaşları Enstitüsü Başkanı Hüseyin Natık Kişioğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. Kişioğlu, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı’nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulduğunu belirterek, kurumun neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olduğunu kaydetti.

Kişioğlu, Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün yayını olan Anafarta Dergisi’nin Çanakkale Savaşları’na dair bilgi eksikliğini aydınlatmada çok önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.

Panelde, Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde sergilediği üstün muharebe taktikleri konuşuldu. Ayrıca millet olma bilincinin silah bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanıldığı vurgulandı. Millet olma bilincinin ancak azim ve kararlılıkla elde edilebileceği üzerinde duruldu. Bu bilincin, bir ülkeye uluslararası alanda prestij kazandırdığı belirtildi. Son olarak millet olma bilincinin Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında en önemli etken olduğu aktarıldı.

Panelde, Doç. Dr. Ali Satan “Osmanlı Ordusu Açısından Çanakkale Cephesi’nin Önemi”, Prof. Dr. Edward J. Erıckson “Çanakkale Muharebeleri’nin Dünya Tarihin’deki Yeri ve Önemi”, Prof. Dr. Mesut Uyar “Çanakkale Muharebeleri: Unutma, Hatırlama ve Anma”, araştırmacı yazar Klaus Wolf “The German Factor in Gallipoli 1915”, araştırmacı yazar Thomas Iredale “Wınston’s Little Army” The Royal Naval Division on Gallipoli 1915” sunumlarını gerçekleştirdi.

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