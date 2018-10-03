Birleşmenin 28. yıldönümü kutlanıyor

Başbakan Angela Merkel, iki Almanya’nın birleşmesinin yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, birleşmeyi "uzun bir yol" diye tanımladı. Merkel, "Birleşme bitmedi. 28 yıl sonra bile bizi hâlâ zorluyor. Bu süreç Almanya genelindeki insanların tamamının birbirini dinlemesini, birbirlerine adım atmalarını gerektiriyor" dedi. Merkel merkezi kutlamaların sloganı "Sadece sizinle"nin vatandaşların iletişim halinde olmalarına, birbirlerine hayatlarını, yaşadıkları kırılmaları, zorlukları anlatarak bilgi vermelerine bir davet anlamına geldiğini belirtti. Merkel Almanya'nın birleşmesinin ancak bu sayede gerçekleşeceğini kaydetti. Kendisinin de Almanya'nın birleşmesini hep yoğun bir duygusallıkla hatırladığını söyleyen Merkel, "Ancak birleşme öncesinde olanları, eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'ndeki (DDR) cesur insanlardan çıkan bu barışcıl devrimi de hatırlıyorum. Bunu asla unutmamalıyız" dedi. Başbakan Merkel dönemin Başbakanı Helmut Kohl'ü (CDU) saygıyla andığını belirterek, "Kohl müttefiklerle birlikte bu birleşmeyi barışçıl ve komşularımızla dostane biçimde yürütmeyi başardı" dedi.

yıldönümü Berlin'de düzenlenen törenlerle kutlanırken, göçmen dernekleri "Alman çeşitlilik günü"nün kutlanmasını istedi.İki Almanya'nın birleşmesinin 28. yıldönümü, Berlin'de düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Merkezi törenlere Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble, Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Voßkuhle ve Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Törenler Berlin Katedrali'ndeki dini törenle başladı, ardından opera binasında bir tören yapıldı.

Siyasetçilerden diyalog çağrısı

Çok sayıda politikacı da 3 Ekim'in yıldönümü vesilesiyle açıklama yaptı. Sol Partili Thüringen Başbakanı Bodo Ramelow Doğu Almanların neredeyse her gün duygusal incinmeler yaşadığını ve kendilerini haklı çıkarmak zorunda kaldıklarını belirtti. Yeşiller’in Berlin Eyalet Meclisi Grup Başkanı Antje Kapek, Doğu ve Batı Almanya'nın birbirine bağlanmasının henüz tamamlanmadığını ifade ederek, "Yeni bir 'Biz' duygusuna ihtiyacımız var" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Ralph Brinkhaus birleşme tarihine yönelik eleştirel bir tartışmanın yaşanması gerektiğini söyleyerek, "Bu durum duygusal yaraların sarılmasına yardım edebilir" dedi. Brihkhaus birçok Doğu Almanın 1990 yılından sonra adil muamele görmediğini, bu durumun çok uzun süre takipçisi olunmadığını belirtti.

Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller ise birleşmenin ortak bir çalışma olduğunu hatırlatarak, "bu barışçıl devrimin sadece insanların birlikte demokrasi ve insan hakları için savaşmaları sayesinde olduğunu" söyledi.