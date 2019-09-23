Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Jelyko Komsiç’i kabul etti.

Birle\u015fmi\u015f Milletler 74. Genel Kurulu i\u00e7in New York\u2019ta bulunan Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, temaslar\u0131 kapsam\u0131nda Bosna Hersek Devlet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Jelyko Komsi\u00e7\u2019i kabul etti. \n \n Katliam gibi kaza! Ortal\u0131k sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fcEkrem \u0130mamo\u011flu'ndan Kanal \u0130stanbul a\u00e7\u0131klamas\u0131Erdo\u011fan ABD\u2019de Yahudi kurulu\u015f temsilcileriyle bir araya geldi