Ortadoğu, iklim değişikliği, çatışma ve savaşların sonlandırılması da liderlerin konuşmalarında ifade ettiği konuların başında yer aldı.

Liderlerin dile getirdiği konuların başında BM’nin günümüzün şartlarına göre yenilenmesi ve süratle gerekli reformları hayata geçirmesi gerektiği oldu.

Birçok lider, küresel örgüt BM’nin şimdiye kadar salgın hastalığa karşı verdiği mücadelede yetersiz olduğunu, BM’nin daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

BM 75’inci Genel Kurulu çalışmalarında Türkiye açısından da bir ilk yaşandı. 75’inci BM Genel Kurul Başkanı seçilen Volkan Bozkır bu göreve getirilen ilk Türk oldu.

Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurulu sona erdi. BM’nin 75 yıllık tarihinde ilklerin yaşandığı genel kurul çalışmalarına liderler, Corona virüsü salgını nedeniyle fiziki olarak katılamadı. Üye ülkelerin devlet başkanları, hükümet başkanları ve dışişleri bakanları, geleneksel genel kurul konuşmalarını önceden kaydedilmiş video kayıtlarından yaptı.

Genel Kurul çalışmaları Volkan Bozkır’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi

Bugün sona eren Genel Kurul çalışmalarının son konuşmasını, BM 75’inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır yaptı.

Bozkır, kapanış konuşmasında salgın hastalıkla verilen mücadelede, dünyada devam eden çatışmaların sonlandırılmasında ve iklim değişikliği gibi temel küresel konularda çözümlerin sağlanmasına dair üye ülkelerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bozkır tüm bu küresel sorunların ancak çok taraflı çözümlerle halledilebileceğini kaydetti.

Küresel sorunların çözümünün BM şemsiyesi altında olması gerektiğini ifade eden Bozkır “Birleşmiş Milletler gibi güçlü bir küresel örgüt dışında başka bir kurum bu kadar lideri bir araya getiremez. Hiçbir küresel sorunu da çözemez” dedi.

