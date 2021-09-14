Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu Başlıyor

Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul çalışmaları bugün başlıyor. Genel Kurul'un liderlerin katılacağı üst düzey çalışmaları ise 21 Eylül'de başlayacak, 30 Eylül’de sona erecek.

Salgın hastalık nedeniyle geçtiğimiz yıl tamamen sanal ortamda yapılan Genel Kurul çalışmaları, aralarında çok sayıda devlet başkanı ve başbakanın da bulunduğu liderlerin fiziki olarak katılımıyla yapılacak. Bazı liderlerin 76. BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmayarak konuşmalarını önceden kaydedilmiş videolar aracılığıyla yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 76. BM Güvenlik Kurulu’na katılmak için 19-22 Eylül tarihlerinde New York’ta olacağı açıklanmıştı. Liderlerin BM Genel Kurulu'nda yapacakları konuşmaların sıralaması belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'un üst düzey çalışmalarının başlayacağı ilk gün 21 Eylül’de yapılacak sabah oturumunda konuşacak. Erdoğan’ın sabah oturumunun son konuşmacısı olacağı, sıralamadaysa 15. sırada olduğu bildirildi.

Hangi liderler New York’a gelecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu birçok liderin New York’a gelerek 76. BM Genel Kurul çalışmalarına katılacağı belirtildi. ABD, bu yıl yapılacak Genel Kurul'un üst düzey toplantılarına katılacak olan ülke liderlerine video konferans aracılığıyla katılmaları çağrısında bulunmuş, eğer geleceklerse de heyetlerinde yer alacak kişi sayısını asgari düzeyde tutmalarını istemişti.

BM’den henüz hangi ülkeden hangi liderin New York’a geleceği ve hangi liderin konuşmasını video kayıt aracılığıyla yapacağı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin katılımla ilgili sorusunu şöyle yanıt vermişti: "Biz liderlerin Genel Kurul'a katılımının en üst düzeyde olmasını isteriz. BM Genel Kurulu liderlerin kendilerini ifade edebilecekleri dünyanın en demokrat platformu ancak bir de ev sahibi ülke meselesi var. ABD, katılımın video konferansla olması görüşünde. Biz bu durumda 'gelin katılın' diyemeyiz. Şu ana kadar 83 devlet başkanı, 55 hükümet başkanı New York'a gelmeyi planlıyor. 26 ülke lideriyse video aracılığıyla katılacak. 23 ülkenin de dışişleri bakanı düzeyinde katılması bekleniyor.”

75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır görevini bugün devredecek

75. BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, bugün başlayacak 76. Genel Kurul çalışmaları öncesinde görevini geçtiğimiz Haziran ayında bu göreve seçilen Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid’e yapılacak törenle devredecek.

